Szokujące nagranie! Głodni ludzie w akcie desperacji chcą zabić kamieniami krowę. Do tego prowadzi socjalizm

Do sieci trafiło szokujące nagranie z Wenezueli ukazujące głodujący tłumu, który zabija krowę za pomocą kamieni. Podobne sytuacje zdarzają się coraz częściej przy okazji licznych protestów, które pociągnęły za sobą ofiary śmiertelne.

Dziesiątki ludzi krzyczały „jesteśmy głodni” i „ludzie cierpią„, gdy otaczali krowę na polu. Tłum zaatakował i zaczął okładać zwierzę kamieniami oraz kijami. Bezradne zwierzę zostało zabite w Hacienda Miraflores, w wiosce rybackiej Palmarito w Meridzie. Kiedy w końcu padło na ziemię wokół zwłok zaczęło gromadzić się więcej mieszkańców wioski w celu zdobycia mięsa.

Według lokalnych mediów dziesiątki krów zostało zabitych przez wygłodniałe tłumy na kilku różnych ranczach.

Polują. Ludzie są głodni!– relacjonował narrator filmu, który filmował całe zajście ze swojego samochodu.

Opozycyjny kongresman Carlos Paparoni opublikował materiał w mediach społecznościowych, aby pokazać desperację, której doświadcza wielu Wenezuelczyków w obliczu niedoboru i kontrowersyjnej polityki wprowadzonej przez prezydenta Nicolasa Maduro.

To nie jest sposób. Działania te szybciej zniszczą naszą krajową produkcję i zwiększą głód i niedobór – powiedział Paparoni.

Około 300 zwierząt zostało zabitych na tym obszarze

Od świąt Bożego Narodzenia na prowincji rośnie liczba grabieży, a niedobór żywności i hiperinflacja powodują, że miliony ludzi głoduje. Stolica, Caracas jak dotąd w dużej mierze była nienaruszona.

Opozycja twierdzi, że nieudana polityka ekonomiczna Maduro i szalejąca korupcja są winne krachu w niegdyś kwitnącej ojczyźnie największych na świecie rezerw ropy naftowej.

To, jak żyjemy to barbarzyństwo – mówi jeden z opozycjonistów, Juan Guaido w tweecie odnoszącym się do rzezi bydła – Dehumanizujący reżim Nicolasa Maduro przymyka oczy na tragedię, którą żyją Wenezuelczycy.

