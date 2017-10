Szokujące nagranie. Rodzina niedźwiedzi zajęła jego samochód. Musiał wykazać się dużą odwagą [VIDEO]

Travis Gonzales z Florydy uciekł z rodziną przed huraganem Irma do Tennessee. Nie wiedział, że to własnie tam przeżyje jedno najmocniejszych doświadczeń w swoim życiu.

Po ucieczce z Florydy Travis wynajął domek w Tennessee, aby przeczekać kataklizm. Pewnego dnia po spacerze z psem zobaczył jednak, że coś rusza się wewnątrz jego terenówki. Z przerażeniem zobaczył, że na miejscu kierowcy siedzi niedźwiedzica, a w aucie są też małe niedźwiadki.

Jak zwierzęta dostały się do terenówki, nie wiadomo. Drzwi mogły otworzyć zwabione zapachem pozostawionego w samochodzie jedzenia, ale jak się w nim zamknęły? Póki co jednak Travis nie miał czasu na rozstrzyganie takich dylematów. Na miękkich nogach podszedł do auta, otworzył jego drzwi a wtedy….

