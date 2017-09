Szokujące nagranie z Flensburga. Imigranci wszczynają awanturę i biją się z Niemcami krzycząc „Allahu Akbar”! [VIDEO]

Przed klubem w Niemczech rozpętała się brutalna awantura. Dos starcia doszło pomiędzy miejscowymi a imigrantami. Jak podały lokalne media, wzięło w niej udział kilkadziesiąt osób.

Flensburg to miasto portowe w północnej części Niemiec, w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn. W ostatnich dniach przed jednym z klubów doszło tam do bójki, w której brało udział około pięćdziesięciu osób. Na nagraniu, które trafiło do internetu, słychać, jak cudzoziemcy rzucając się z pięściami na Niemców wykrzykują: „Allahu Akbar” (1:13).

Czytaj też: Tak Polka radzi sobie z grupą imigrantów blokującą jej przejazd na granicy. A policja się przygląda [VIDEO]

Bijatykę musiała przerwać policja: w ruch poszły pałki i użyto gazu łzawiącego.W efekcie starć trzech funkcjonariuszy odniosło rany, a kilku mężczyzn w wieku 20-30 lat zostało zatrzymanych. Poniżej nagranie z tego agresywnego zajścia.

Przeczytaj też: To miał być żart? Dziewięciu Belgów wyrzuconych z samolotu, bo krzyczeli „Allahu Akbar”

niezalezna.pl/Wolność24