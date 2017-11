Szokujące nagranie z muzułmańskiego ślubu. 13-letnia żona była niezadowolona więc dostała mocno w twarz. Reakcja tłumu? Brawa i oklaski

Szokujące nagranie z muzułmańskiego ślubu. W sieci pojawiło się nagranie, które niestety tylko utwierdzą nas w przekonaniu, że pedofilia i przemoc wobec kobiet w krajach muzułmańskich jest powszechnie akceptowanym precedensem. Świadczy o tym reakcja tłumu na akt agresji wobec swojej przyszłej żony. Zresztą zobaczcie sami.

Na krótkim nagraniu widzimy jak młoda, na oko 13-14 letnia dziewczynka siedzi na plastikowym krześle ubrana w tradycyjny muzułmański strój panny młodej.

Pan młody kilkakrotnie podnosi czerwony welon zasłaniająca twarz dziewczynki.

Widać jak mężczyzna parokrotnie zerka na wyra twarzy swej młodej żony i w pewnym momencie przestaje mu się to podobać.

Nagle z całej siły uderza kobietę otwartą dłonią. Widocznie nie spodobał się mu brak entuzjazm na twarzy wystraszonej dziewczyny. W komentarzach w internecie pojawiają się też sugestie, że może być to związane z jakąś muzułmańską tradycją.

Uderzenie, jak sami zobaczycie, było zadane z dużą siłą. I tutaj następuje kolejny szok kulturowy. Jaka jest reakcja tłumu?

Oburzenie? Chęć pomocy uderzonej? Nic z tych rzeczy. Tłum entuzjastycznie zaczął bić brawo, klaskać i gwizdać z uznaniem dla Pana młodego. Po prostu szok!

Po reakcji tłumu po prostu widać, że to u nich chleb powszedni. Zero zaskoczenia, oburzenia, złości kobiet, tylko brawa i oklaski.

Zgodnie z wolą Allacha przedstawioną przez jego proroka Mahometa, gdy mąż wzywa żonę do łóżka, aby odbyć z nią stosunek płciowy, kobieta nie może mu się sprzeciwić bez względu na to, w jakim jest stanie. Nie ma znaczenia, czy jest chora, obrażona na męża czy niedysponowana.

Oto słowa Mahometa: „Jeśli mężczyzna zaprasza żonę do swojego łoża, a ona odmawia, anioły przeklinają ją do samego poranka”.

Żona muzułmanina musi być zawsze gotowa do zaspokojenia potrzeb cielesnych swojego męża lub – jeśli się sprzeciwi – może zostać przez niego zbita i będzie przeklęta przez anioły Allacha.

Zobaczcie sami jak w religii pokoju wyglądają śluby. Szkoda słów…

🆘‼️😯🔥 On the Muslim wedding: When the bride is not happy about the forced groom, she first gets missed an uppercut or a slap. pic.twitter.com/jDd6LRfNeT

— Onlinemagazin (@OnlineMagazin) November 17, 2017