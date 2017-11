Szokujące nagranie z Polski. Pociąg zmiótł kobietę na przejściu kolejowym [VIDEO+18]

Na portalu LiveLeak pojawiło się nagranie z tragicznego wypadku w Polsce. Do tragedii doszło w podwarszawskim Zagościńcu. Młoda kobieta została śmiertelnie potrącona przez przejeżdżający pociąg. Wstrząsające nagranie poniżej.

Do tego śmiertelnego wypadku doszło 28 lipca tego roku w godzinach popołudniowych w Zagościńcu. Film w sieci ukazał się jednak niedawno. Na tym filmie widzimy tragiczną scenę uderzenia rozpędzonego pociągu, który uderzył w biegnącą kobietę.

Cała scenę nagrały kamery monitoringu zamontowanej na stacji w Zagościńcu. Widzimy na nich zbliżający się z dużą prędkością pociąg.

Jak widzimy, następnie młoda kobieta wbiega na przejście kolejowe, bezmyślnie chciała przebiec na drugą stronę. Niestety rozpędzony pociąg dosłownie zmiótł ją z torów. Kobieta zginęła na miejscu.

Według relacji świadków, ofiara najprawdopodobniej myślała, że to pociąg Kolei Mazowieckich jadący w kierunku Warszawy. Taki pociąg zatrzymuje się normalnie na stacji, którą widać na nagraniu, tuż przed przejazdem kolejowym. Zapewne dziewczyna chciała do niego wsiąść.

Jak się okazało to był pociąg pośpieszny, który na stacji w Zagościńcu się nie zatrzymuje. To prawdopodobnie było powodem tej tragedii. Kobieta nie miała szans z rozpędzonym pociągiem. Zresztą zobaczcie to sami.

Poniżej to wstrząsające nagranie. UWAGA [VIDEO+18]

LiveLeak/ Wolnośc24

