Szokujące nagranie. Zostawił dziewczynę w płonącym samochodzie, a sam wziął taksówkę i odjechał [VIDEO]

Do szokującego zdarzenia doszło w Nowym Jorku. W wyniku kolizji prowadzony przez 23-letniego Saeeda Ahmeda samochód stanął w płomieniach. Kierowca zostawił na fotelu pasażera 25-letnią przyjaciółkę, a sam wysiadł, złapał taksówkę i odjechał.

Ludzie jadący w piątek trasą ekspresową między dzielnicami Brooklyn i Queens zobaczyli przerażające sceny. Na jednym z pasów płonęło jak pochodnia osobowe auto. Jeszcze większym szokiem był jednak widok kierowcy rozbitego samochodu.

Saeed Ahmed po prostu stał na pasie ruchu, nie robiąc nic, by wezwać pomoc czy pomóc uwięzionej w aucie kobiecie. Kiedy do miejsca wypadku podjechała żółta nowojorska taksówka, po prostu wsiadł do niej i odjechał. 25-letnia Harleen Grewel spłonęła żywcem.

Poniżej nagranie z dramatycznego wypadku:

