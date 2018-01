Szokujące prognozy finansowe na 2018 rok. „Bitcoin przebije wszelkie bariery a potem poleci w dół. Finansowy stan wyjątkowy w USA”

Analitycy Saxo Banku, jak to mają w zwyczaju co roku, przygotowali „szokujące prognozy” na 2018 r. To jedynie ich przypuszczenia dotyczące mało prawdopodobnych, ale zaskakujących i przełomowych wydarzeń.

„10 szokujących prognoz” to dzieło analityków duńskiego Saxo Banku. „Także na 2018 rok finansiści pokusili się o zarysowanie niezwykle odważnych wizji, które przewidują między innymi duże zawirowania na rynkach akcji, recesję w USA, wzmocnienie pozycji chińskich firm czy „przebicie szklanego sufitu” przez kobiety” – podaje tvn24bis.pl.

Analitycy przypuszczają, że wybory parlamentarne w USA w 2018 roku utoną w populistycznych hasłach. Szokujący scenariusz zakłada, że bank dyscypliny budżetowej spowoduje spadek dochodów w wyniku czego Stany Zjednoczone pogrążą się w recesji. W konsekwencji Departament Skarbu miałby sobie nadać nadzwyczajne uprawnienia.

Bitcoin miałby przebić swój dotychczasowy szczyt i przekroczyć próg 60 tys. dolarów, a później jego kurs miałby spaść zaledwie do 1000 dolarów. Miałby to być skutek ograniczenia handlu kryptowalutami przez Rosję i Chiny.

Analitycy przypuszczają, że napięcia między zachodnią a wschodnią Europą jeszcze się pogłębią. „Nową siłą w konflikcie może okazać się austriacki kanclerz Sebastian Kurz, który może przyłączyć się do Grupy Wyszehradzkiej nawiązując do historii Cesarstwa Austro-Węgierskiego” – podaje tvn24bis.pl.

Zobacz: Ile pieniędzy powinien mieć odłożone Polak aby spać spokojnie? To niemałe kwoty [BADANIE]

Źródło: tvn24bis.pl

Czytaj też: Ruszyła na polityczno-seksualne tournee po kraju. Seks oralny obiecała milionom Włochów. Musi przerwać trasę przez pogryzienie

Czytaj też: Kim jest najbogatszy emeryt w kraju? „Dostaje z ZUS co miesiąc tyle, ile zarabia prezes dużej spółki”. Jak to zrobił?