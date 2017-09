Szokujące relacje świadków w sprawie śmierci Magdaleny Żuk. „Magda skakała, tańczyła i modliła się. Nagle stanęła i zdjęła bluzkę, a nie miała stanika”

W ostatnim dniu kwietnia w Egipcie zginęła Magdalena Żuk. Sprawa jej śmierci nie została do końca wyjaśniona. W Polsce toczy śledztwo. Egipcjanie zamknęli już swoje, ale strona polska nie otrzymała jeszcze wyników sekcji zwłok z Egiptu. Ostatnio TV24 ujawnił nowe nieznane do tej pory relacje świadków tej tragicznej sprawy. Niektórzy z nich wypowiedzieli się po raz pierwszy dla mediów.

Relacje świadków, którzy widzieli, jak zachowuje się Magda, są szokujące.

– „Pierwszego dnia biegała po hotelu, zaczepiała wszystkich ludzi. Płakała, że jej chłopak powinien być z nią i chciałaby wrócić do Polski. Mówiłam, żeby cieszyła się słońcem, że nie jest sama, że pomożemy jej i zawsze może na nas liczyć, ale ona nic.

Tylko patrzyła tym swoim pustym wzrokiem zadała tylko jedno pytanie: „Czy oni wierzą w życie pozagrobowe” (…) Pół dnia widzieliśmy ją jak chodzi w długich spodniach dookoła hotelu, chodził za nią ochroniarz z hotelu. Magda skakała, tańczyła i modliła się. Nagle stanęła i zdjęła bluzkę, a nie miała stanika. Po chwili ubrała się i poszła dalej.

Trzeciego dnia wracaliśmy z plaży, a mieliśmy pokoje obok siebie. Zauważyliśmy, że jej pokój jest otwarty, na korytarzu stoją ludzie. Ona taka skulona na łóżku leży, podeszłam do niej i spytałam, czy pomóc czy co – nic. W ręce trzymała telefony, zabrała je innym ludziom i nie chciała oddać.” – powiedziała kobieta, która mieszkała w pokoju obok.

– „Pierwszego dnia rezydent podszedł do naszego stolika po kolacji i powiedział, że ma problem z tą dziewczyną, że dziwnie się zachowuje. I tak się zaczęło. Mahmud się postarał, aby ona nigdy nie była sama, żeby ktoś ją pilnował i w tym kontekście takim dobrym, tym opiekuńczym. Ten chłopak naprawdę nie wiedział, co mam zrobić. On miał po raz pierwszy taki przypadek” – powiedział anonimowo inny uczestnik wycieczki.

– „Mahmud bardzo przejął się całą sprawą, a kiedy Magda skoczyła z okna, popłakał się przy gościach. Świadkowie twierdzą, że bardzo to przeżył. – Nie wiem, czy ten człowiek kiedykolwiek się pozbiera. Zrobili z niego mordercę, sutenera, porywacza, kogoś najgorszego. Nie tylko Mahmud, ale też Egipcjanie na to nie zasługują” – zeznał przed kamerą jeden ze świadków.

Żaden ze świadków nie zgodził się na ujawnianie wizerunku, ani na podanie swojego nazwiska.

Nadal nie wiadomo kiedy zakończy się polskie śledztwo w tej sprawie.

Źródło: TVN24, Fakt24