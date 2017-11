Szokujący koniec akcji ze świątecznymi paczkami dla biednych rodzin. „Zabrakło ubogich dzieci”

O programie 500+ powiedziano już dużo dobrego, ale nikt chyba się nie spodziewał, że może być „solą w oku” dla ubogich, wielodzietnych rodzin w jednej z polskich wsi, położonej nad malowniczym Bugiem.

W tej historii można nawet polemizować z naszym polskim powiedzeniem, że „od przybytku głowa nie boli”, jak się okazuje, może zaboleć, i to nawet bardzo.

Przyczyną całego zamieszania okazał się program 500+ przez którego po raz pierwszy w tym roku we wsi Mierzwice odwołano akcję zbierania świątecznych paczek dla najuboższych.

Jak powiedział tamtejszy szef Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Cezary Kaźmierczak, co roku zbieraliśmy pieniądze na świąteczne paczki dla dzieci z ubogich rodzin w Mierzwicach.

– W tym roku zbiórkę odwołano, bo zdaniem biznesmena, przez program 500+ nie ma już biednych, wielodzietnych rodzin.

To chyba najlepsza historia, o tym jak 500+ działa w małych miejscowościach.

Mierzwice, to miejscowość położona na wschód od Warszawy. Wygląda niczym z obrazka, otoczona lasami, w pobliżu przepływa rzeka Bug, a zwiastunem rozwoju wsi, co brzmi może jak żart, jest jedyna asfaltowa droga. Ale właśnie ten widok przyciągał rzesze turystów, którzy pragnęli spokojnego wypoczynku.

Pragnąc odwdzięczyć się jakoś mieszkańcom, wpadli na pomysł by wspomóc tamtejsze, ubogie rodziny, i tak właśnie powstało Nadbużańskie Stowarzyszenie „Przyjazne Mierzwice”, którego członkiem jest szef wpływowego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Co roku stowarzyszenie przekazywało paczki ok. 20-stu dzieciom z biednych rodzin, jednak w tym roku zbiórka na ten cel została odwołana, ponieważ jakby to określić… zabrakło ubogich dzieci – napisał na Twitterze Cezary Kaźmierczak.

Zamiast paczek, przedsiębiorcy zorganizują dzieciom wycieczkę do Warszawy, do Centrum Nauki Kopernik.

Zdaniem Kaźmierczaka, taki oto pozytywny skutek w małych miejscowościach przyniósł program 500+, który przyczynił się do likwidacji ubóstwa.

