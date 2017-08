Szwecja na kolanach przed islamem. Za publiczne pieniądze kupują burkini dla muzułmanek by mogły uczyć się pływać

Szwedzka gmina Hässleholm nabyła kilka „burkini” dla młodych muzułmańskich dziewcząt, twierdząc, że ich brak nie pozwala im uczestniczyć w lekcjach pływania.

Gmina uzasadnia zakup kontrowersyjnych strojów kąpielowych dla muzułmanów twierdząc, że robi to po to by jak najwięcej dzieci brało udział programach nauki pływania w szkole.

-„Mamy problemy z jakością wody w basenie, więc poprosiliśmy szkołę, żeby uczniowie którzy chcą pływać, nosili nasze kostiumy kąpielowe, szorty lub burkinie”, powiedział lokalny menedżer basenu Henrik Samevik.

-„Wielu ludzi, kąpiąc się we własnych ubraniach, zanieczyszczają wodę, miliony bakterii dostają się do wody poprzez pot, resztki makijażu czy inne nieczystości”– dodal Samevik.

-„Noszenie burkini przez Islamskie dziewczynki w czasie zajęć szkolnych, w których wszystkie dzieci mogą pływać jednocześnie, powinno być naturalnym widokiem”

Rolf Bengtsson potwierdza opinię wielu osób, że ta inicjatywa jest kontrowersyjna, zaznacza jedna, że „nie ma zakazu w Szwecji noszenia tego rodzaju ubrań więc nie możemy powiedzieć, czy w szkołach można takie ubrania nosić czy nie. Nie można powiedziec nie noś tego”

W wielu europejskich państwach takich jak Austria czy Niemcy, kąpanie się w burkiniach z powodu na higienę jest zakazane.

breitbart.com/Wolność24