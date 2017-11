Szydło i Macron o reformie UE i reformie sądownictwa w Polsce. Prezydent Francji zaskakuje i zmienia zdanie o 180 stopni

Reforma UE, stosunki dwustronne i reforma sądownictwa w Polsce były tematami rozmów premier Beaty Szydło i prezydenta Francji Emmanuela Macrona w czwartek w Paryżu. Premier podkreśliła, że Polska i Francja to państwa, które doceniają „wolność i demokrację”. Prezydent Macrone znany z tego, że lubi pouczać nasz kraj, tym razem stojąc oko w oko z premier Szydło był potulny jak baranek.

Wizytę w Paryżu szefowa polskiego rządu rozpoczęła od spotkania z sekretarzem generalnym OECD Angelem Gurrią. Następnie premier Beata Szydło wygłosiła przemówienie na sesji plenarnej OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju).

Na konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Francji premier podkreśliła, że obie strony zaprezentowały rozwiązania i wizje, które mogą łączyć Polskę i Francję nie tylko pod kątem stosunków dwustronnych, lecz także na poziomie współpracy w UE.

Premier poinformowała, że prezydent Macron przyjął zaproszenie do złożenia wizyty w Polsce w 2018 r.

-„Polska, podobnie jak Francja, to są państwa, które doceniają całą demokrację, wolność, sprawiedliwość, solidarność” – powiedziała Szydło. „Nasza historia nauczyła nas, że wolność, suwerenność, solidarność i demokracja to są wartości, których musimy bronić ponad wszystko” – dodała.

Jak zaznaczyła, Polska, podobnie jak Francja, jest „państwem, które przestrzega i niezwykłą wagę przywiązuje do tego, żeby przestrzegane były wszystkie zasady, wartości i prawa”.

-„Wszystko to, co dzieje się w Polsce, dzieje się właśnie w ramach tych procesów” – stwierdziła.

Premier poinformowała, że w trakcie rozmowy przedstawiła Macronowi stan dialogu z KE. „Polska nigdy takiego dialogu nie odmawiała” – przekonywała szefowa polskiego rządu.

Podkreśliła, że niezwykle ważne jest dla Polski, żeby relacje między Warszawą i Paryżem były jak najlepsze. „Jesteśmy w stanie wyszukiwać takie kompromisy, rozwiązania, które pomogą we współpracy dwustronnej, ale również w odniesieniu do kluczowych zagadnień z agendy unijnej” – powiedziała.

-„Polska ma swoją wizję zmian UE, które z naszego punktu widzenia konieczne są po to, aby Europejczycy mieli poczucie tego, że UE jest ich wspólnym domem” – stwierdziła.

-„Bez Francji i bez Polski reforma UE w kontekście jej dalszego rozwoju się nie powiedzie i musimy w tym zakresie razem współpracować” – dodała Szydło.

Jak podkreśliła, Polska chce kontynuować z Francją współpracę kulturalną, akademicką i gospodarczą. Premier zaznaczyła, że między Polską a Francją są rozbieżności w kwestii dyrektywy o pracownikach delegowanych.

-„Zależy mi na uproszczeniu oraz lepszym egzekwowaniu prawa regulującego funkcjonowanie tego sektora. Wierzę, że możliwe będzie znalezienie takiej płaszczyzny porozumienia, która pozwoli na wypracowanie zrównoważonego kompromisu, zgodnego z podstawowymi zasadami rynku wewnętrznego, gwarantującego jasność i pewność prawną” – dodała.

Premier pytana o relacje z Francją zaznaczyła, że nie uległy one pogorszeniu, jednak istnieją pewne różnice zdań w wielu kwestiach.

-„Cieszę się, że dzisiaj doszło do naszej rozmowy, bo ona była potrzebna. Wyjaśniliśmy sobie wiele wątpliwości, ale też przede wszystkim umówiliśmy się na konkretną rozmowę w wielu sprawach, które są dla nas obojga ważne” – powiedziała Szydło.

Macron podkreślił, że Polska i Francja są bardzo blisko związane stosunkami dwustronnymi. Jak dodał, w momencie jego wyboru na prezydenta Francji wzajemne relacje „nie były najbardziej pozytywne i intensywne z różnych względów”.

-„Wszyscy o tym wiedzą, wszyscy wiedzą również, że są między nami rozbieżności, prowadziliśmy na ich temat dyskusję i wydaje mi się, że właśnie w taki sposób muszą kształtować się nasze relacje” – powiedział prezydent Francji.

–„Były również punkty, w których istnieje między nami zbieżność, chcemy działać, pójść naprzód, definiować nasze wspólne działania” – dodał.

Macron poinformował, że rozmowa z premier Szydło dotyczyła „przede wszystkim delikatnej kwestii reformy sądownictwa w Polsce”.

Tutaj prezydent Macrone pokazuję, że podczas spotkania z polską premier zmienił swoje zdanie 180 stopni.

-„Przypomniałem, że Francja oczywiście nie powinna osądzać reform, które wprowadzane są w jakimkolwiek innym kraju członkowskim UE, jednakże dyskusja w dniu dzisiejszym dotyczy tego, czy reformy te są kompatybilne z wartościami, zasadami europejskimi” – powiedział.

-„Zachęcam Polskę do tego, żeby kontynuowała konstruktywny dialog z Komisją Europejską i wszystkimi partnerami; będziemy nadal prowadzić wymianę co do tematów, które są przedmiotem niepokoju” – dodał Macron.

-„Stanowisko Francji jest jasne – Francja śledzi prace KE i na podstawie stwierdzenia KE opracuje swoje stanowisko” – zaznaczył Macron.

Prezydent @EmmanuelMacron : żaden z krajów UE nie ma prawa osądzać reform, które przeprowadza inny kraj. Są wartości fundamentalne UE, które trzeba przestrzegać. PL jest w dialogu z KE. Ja nie jestem sędzią ani aktorem w tej sprawie. — Dominika Cosic (@dominikacosic) November 23, 2017

Jak dodał, prowadzony jest obecnie przez KE i PE dialog z Polską. „Musimy szanować zasadę suwerenności i jednocześnie stawiać wysokie wymagania, jeśli chodzi o poszanowanie naszych traktatów” – powiedział prezydent Francji.

Wśród pozostałych tematów rozmowy wymienił kwestię pogłębienia relacji na szczeblu akademickim, kulturalnym.

Macron podkreślił, że bardzo silnym obszarem relacji dwustronnych między Polską a Francją jest również gospodarka. Jak zaznaczył, Polska to pierwszy partner handlowy Francji wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Macron poinformował, że rozmowa z premier dotyczyła także sektora obrony, energetyki jądrowej jako obszarów ewentualnej przyszłej współpracy. Podkreślił, że Polska i Francja muszą także współpracować w kwestiach klimatycznych.

Wolnosć24/ PAP/ TVP Info