Tą bombą Ameryka zaatakuje komunistyczną Koreę? Unikalne nagranie zrzutu „ojca wszystkich bomb”. Potrafi przebić 70 metrów betonu [VIDEO]

GBU-57 to największa bomba w historii. Jest bronią bardziej tajną, nić amerykańskie ładunki nuklearne. Ale to właśnie GBU-57 może posłużyć lotnictwu Stanów Zjednoczonych do ataku na komunistyczną Koreę. Jedyne dotąd nagranie zrzutu wielkiej bomby z bombowca B-2 wyciekło w zasadzie przypadkiem.

GBU-57 waży 14 ton i może ją zrzucić tylko bombowiec strategiczny B-2, ponieważ tylko on posiada luki bombowe zdolne zmieścić ładunek o długości 6,2 metra. Dla porównania – wielka bomba GBU-43, nazywana „matką wszystkich bomb”, waży niecałe dziesięć ton.

Ten „ojciec wszystkich bomb” moze przebić się przez 60-70 metrów betonu i tam zdetonować głowicę z 2,4 tony ładunku wybuchowego. To wystarczy do zniszczenia najgłębszych bunkrów, np. mieszczących północnokoreańskie centra dowodzenia i składy broni jądrowej.

GBU-57 nazywana także MOP – Massive Ordnance Penetrator (Masywne Uzbrojenie Penetrujące) – otoczona była dotąd ścisłą tajemnicą. Amerykańska armia pokazała dotąd zaledwie kilka zdjęć tej broni i ani jednego nagrania. Zrzut bomby z Bombowca B-2 dostrzegł jednak portal „The Aviationist”. Pokazano go na końcu nagrania opowiadającego historię 393. Dywizjonu Bombowego, którego samoloty zrzuciły bomby atomowe na Japonię. To właśnie video prezentujemy powyżej.

Amerykanie prowadzą obecnie prace nad ulepszeniem GBU-57. Nowa wersja ma mieć taką sama moc ale o 60 procent mniejszą wagę i rozmiary. Chodzi o to, by mogły ja przenosić także inne samoloty niż B-2, których Amerykanie mają tylko 20.

