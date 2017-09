Ta budowa wkurzy Putina. Wiadomo już, kiedy ruszy budowa kanału przez Mierzeję Wiślaną

Rozpoczęcie prac budowlanych przy przekopie przez Mierzeję Wiślaną zaplanowano na listopad przyszłego roku. Wcześniej, bo w drugim kwartale 2018 roku powinna zostać wydana decyzja środowiskowa w tej sprawie – poinformował PAP Grzegorz Witkowski, wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

„Szacujemy, że decyzja środowiskowa będzie wydana w drugim kwartale przyszłego roku, czyli najprawdopodobniej w kwietniu lub maju. (…) Z całą mocą mogę powiedzieć, że pierwszą łopatę pod budowę wbijemy w listopadzie 2018 roku” – powiedział PAP Witkowski.

Jak poinformował wiceminister, wszystko wskazuje na to, że przekop powstanie w miejscowości Nowy Świat, gdyż w tym miejscu Mierzeja Wiślana jest najwęższa.

Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną ma mieć około 1 km długości i 5 metrów głębokości. Ma umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4 m, długości 100 m, szerokości – 20 m. Koszt inwestycji jest szacowany na ok. 880 mln zł.

Płynące dotąd z Morza Bałtyckiego do Elbląga statki musiały pokonać Cieśninę Pilawską, leżącą na terytorium Rosji. Ruch statków przez to przejście Rosjanie wykorzystywali dotąd jako element nacisku na Polskę. Niewątpliwie budowa kanału, która uniezależni nasz kraj od widzimisię Moskwy, nie poprawi humoru Władimirowi Putinowi.

