Ta książka wstrząśnie Francją. „W 1939 roku nie chcieliśmy umierać za Gdańsk. Teraz nie chcemy umierać za podparyskie przedmieścia!”

Ta książka wstrząśnie Francją. „Islamscy ekstremiści wprowadzają w życie szeroko zakrojoną strategię podboju Francji!” Taki alarm podnosi renomowany tygodnik „Les Valeurs Actuelles” publikując fragmenty książki „Podział” Alexandre’a Mendela, która ma się ukazać we francuskich księgarniach za trzy dni.

-„W 1939 nie chcieliśmy umierać za Gdańsk. Dzisiaj nie chcemy umierać, by odzyskać podparyską Courneuve!” – alarmuje autor.

Czytaj też: W odmętach lewackiego szaleństwa. Bandyta i morderca uczczony znaczkiem przez państwo z Europy

Francuski tygodnik „Les Valeurs Actuelles” opublikował fragment nowej książki p.t. „Podział” francuskiego dziennikarza Alexandre’a Mendela, specjalizuje się on w tematyce związanej z islamem i islamskim ekstremizmem.

Autor twierdzi, że sieci islamskich radykałów opanowały już m.in. dużą cześć paryskiego przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej, co może ułatwić dokonywanie zamachów.

Mendel przypomina, że przez długie lata stołeczne przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej zatrudniało priorytetowo mieszkańców podparyskich imigranckich gett w celu zmniejszenia panującego tam rekordowego bezrobocia.

Ułatwiło to islamskim ekstremistom zadanie. Pracownikiem stołecznego przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej był m.in. Samy Amimour – jeden z muzułmańskich terrorystów, którzy dokonali krwawego ataku na paryską salę koncertową Bataclan.

Autor książki alarmuje, że islamscy ekstremiści zakładają też masowo „fasadowe” stowarzyszenia kulturalne i kluby sportowe, które w praktyce ułatwiają indoktrynację młodzieży z imigranckich przedmieść dużych francuskich miast.

Najczęściej te stowarzyszenia i kluby dostają zresztą dotacje z kas publicznych. Władze miejskie często przymykają oczy na działalność muzułmańskich radykałów, którzy w zamian obiecują, że nie dopuszczą do wybuchu zamieszek w imigranckich gettach.

Francuski pisarz z obawą stwierdził, że islamscy ekstremiści chcą doprowadzić do „podziału Francji”. Chcą stworzyć obszary i struktury gdzie szariat wyprze francuskie prawodawstwo.

Autor sugeruje, że Francja stała się dla muzułmańskich fanatyków „królikiem doświadczalnym”, gdzie mają być testowane różne metody podboju naszego kontynentu.

-W 1939 nie chcieliśmy umierać za Gdańsk. Dzisiaj nie chcemy umierać, by odzyskać Courneuve! – twierdzi Mendel.

Widzimy tutaj wyraźną aluzję do faktu, że francuska policja boi się interweniować w imigranckich gettach,. Za przykład podał sytuacje z Courneuve pod Paryżem.

Czy ta książka wstrząśnie Francją?

