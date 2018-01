Ta partia chce 35-godzinnego tygodnia pracy. Czy Polacy kupią ten pomysł?

W Polsce pojawia się coraz więcej zwolenników skrócenia tygodniowego czasu pracy. W ogromnym rozwoju technologicznym zwolennicy tego pomysłu upatrują szansy na 35-godzinny system pracy w skali siedmiu dni. Złożenie stosowanego projektu ustawy w tej sprawie zapowiedziała nawet jedna z partii.

To we Francji już od wielu lat obowiązują podobne zasady. „I wbrew, pozorom, francuska gospodarka całkiem nieźle na tym wyszła. Z danych OECD wynika, że francuscy pracownicy byli jednymi z najwydajniejszych w Europie. W 2015 r. uplasowali się na 7. miejscu wśród Europejczyków” – podaje se.pl.

Francuzi za każdą nadgodzinę dostają minimum 10 proc. wyższą stawkę, nie można pracować dłużej niż 10 godzin dziennie lub 48 godzin w tygodniu. Są jednak od tej zasady odstępstwa.

W innych europejskich krajach też pracuje się krócej niż w Polsce. Jest tak w Irlandii (39 godz.), Danii (37 godz.) czy we Włoszech (38 godz.).

Za skróceniem czasu pracy w Polsce jest „Partia Razem”. Politycy tego ugrupowania chcą tym pomysłem przekonać wyborców, żeby oddali na nich głos. Obiecali, że jeśli wejdą do Parlamentu, złożą projekt ustawy w tej sprawie.

„Nie musimy tyle pracować. Stać nas na to, by pracy zawodowej poświęcać mniej i by dzięki temu mieć więcej czasu na odpoczynek, rozwój i kontakty z innymi” – wyjaśniała cytowana przez „Gazetę Prawną” Marcelina Zawisza z Partii Razem.

„Nie rodzimy się po to, żeby harować. Rodzimy się również po to, żeby mieć rodzinę, przyjaciół, żeby móc spędzać czas wolny tak jak chcemy, a nie tylko po to, żeby pracować” – dodała.

Jak wynika z danych OECD jesteśmy jednym z najbardziej obciążonych pracą narodów. Pracujemy najdłużej wśród 35 państw wchodzących w skład Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Gorzej mają tylko Turcy, Kolumbijczycy, Kostarykanie, Meksykanie, Chilijczycy, obywatele RPA oraz Izraela.

Zobacz: Tak wygląda śmierć na ośmiotysięczniku. „Himalaje i Karakorum to jeden wielki cmentarz” [FOTO]

Źródło: superbiz.se.pl