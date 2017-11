Ta wiadomość wstrząśnie milionami ludzi. Nadwrażliwość na gluten nie istnieje. Naukowcy: „Co innego jest przyczyną”

Powszechna w ostatnim czasie nadwrażliwość na gluten może okazać się naukową fikcją. Przyczyna dolegliwości, które trapią miliony ludzi, może być zupełnie inna.

Wskazują na to badania, przeprowadzone na uniwersytecie w Oslo oraz w Monash University w Australii. Ich wyniki opublikował magazyn „Gastroenterology”.

Około 13 procent ludzi uważa, że ma nadwrażliwość na gluten – mieszaninę białek roślinnych, gluteniny i gliadyny, występująca w ziarnach niektórych zbóż. Występuje ona m.in. w chlebie i makaronach. Zmusza to miliony ludzi do stosowania specjalnej diety.

W przeciwnym wypadku grożą im poważne dolegliwości gastryczne, spowodowane jak sądzono dotąd, alergiczną reakcją organizmu na ten składnik. Co prawda wielu naukowców wątpiło w tezę, że ich przyczyną jest właśnie gluten, jednak powszechne przekonanie było inne. Na tym właśnie oparł swoje istnienie potężny rynek bezglutenowej żywności.

Gluten jest rzeczywiście przyczyną problemów dla osób chorujących na celiaklię, jednak jest ich stosunkowo niewiele. Tymczasem obecnie co siódma osoba uważam że jest uczulona na gluten.

Badania nad przyczyną tej pokarmowej nadwrażliwości trwały jednak cały czas. Ich wyniki opublikowane przez naukowców z Norwegii i Australii pokazują zupełnie inną przyczynę. Są nimi pewne rodzaje zawartych w zbożach cukrów.

Do badania zaproszono 59 osób nie chorujących na celiaklię, dla których przygotowano trzy rodzaje diety. Jedna zawierała gluten, druga wspomniane cukry, a trzecia była wolna od obu tych składników. Każda z badanych osób jadła przez tydzień jeden z tych rodzajów żywności, z tygodniowymi odstępami między tymi rodzajami diety.

Wyniki eksperymentu pokazały, że osoby jedzące żywność zawierającą zawarte w zbożach cukry cierpiały na wzdęcia 15 procent częściej, a problemy z przewodem pokarmowym miało 13 procent więcej w stosunku do grupy kontrolnej. W przypadku żywności zawierającej gluten takich przypadków nie stwierdzono.

Skłoniło to naukowców do sformułowania tezy, że to łańcuchy cukrów zawartych m.in. w pszenicy i ryżu są w rzeczywistości przyczyną problemów przypisywanych dotąd glutenowi. Może to doprowadzić do prawdziwej rewolucji na rynku żywności. Karierę może bowiem zrobić soja która zawiera gluten, ale nie ma wywołujących niestrawność cukrów.

Źródło: New Scientist

Czytaj też: Za jedyne milion dolarów rocznie amerykańscy kongresmeni mogą sobie molestować. Fundują im to podatnicy

Zobacz też: Bandyta nie dał rady. Cztery kobiety obroniły sklepową kasę przed napastnikiem [VIDEO]

Zobacz też: Dlaczego Cameron wyciął te sceny z „Titanica”? Tragiczny obraz uratowanych rozbitków [VIDEO]

Czytaj też: Wyzywa ich od „ku….” i „posr…ów”, ale i tak do niego jeżdżą. Tusk spotkał się z prezydentem, który groził unijnym ambasadorom