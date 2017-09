Tak się kłamie i uprawia propagandę w największej telewizji informacyjnej świata. „Bohaterski” reporter ratuje tonącego [VIDEO]

Huragan Harvey pustoszy Teksas i Luizjanę na południu USA. Huragan i powodzie pochłonęły już życie 30 ofiar. Setki tysięcy ewakuowane. Tymczasem stacja CNN wykorzystuje tragedię do promowania się.

CNN nie ma ostatnio dobrej passy. Jej dziennikarze i publicyści co rusz oskarżani są o kłamstwa i manipulacje. Stacja, której pozycja wciąż spada, i która znana jest ze swej nieprzejednanej niechęci do Trumpa notuje wpadkę za wpadką.

W maju przyłapano stację jak po zamachu w Manchesterze wyreżyserowała demonstrację muzułmanów protestujących przeciwko terroryzmowi.

Kilka dni temu w czasie transmisji na żywo z ogarniętego powodzią Houston ledwo uratowana młoda kobieta z dzieckiem zwymyślała stację na antenie. Zarzuciła jej mentalność hien żerujących na łup, gdy wokół rozgrywa się tragedia.

Media maerykańskie nazwały relacje lewackiego CNN z Teksau „pornografią tragedii”.

Stacja zapewne postanowiła podreperować swój upadający wizerunek i w transmisji na żywo pokazała, jak jej reporter przerywa relację i biegnie na pomoc człowiekowi, który tonie w samochodzie.

Wystarczyła niecała doba, by manipulacja została zdemaskowana. Internauci przeanalizowali nagranie klatka po klatce i zauważyli nieścisłości i dziwne kadry.

Oto okazuje się, że reporter w trakcie relacji na żywo ubrany jest w szorty. Relację przerywa i biegnie ratować tonącego. W czasie swej bohaterskiej akcji jest już ubrany w długie spodnie.

Nie można wykluczyć, iż dzielny reporter CNN w spiesząc na pomoc, po prostu w biegu przebrał się zmieniając krótkie spodnie na długie.

CNN faked rescue video where their anchor „saved a man in a truck”

Proof:

Video was edited

1st take: wearing shorts

2nd take: wearing pants pic.twitter.com/HIYDwNQ2hd

— Red Pill (@IWillRedPillYou) 31 sierpnia 2017