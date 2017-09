Tak się u nas wychowuje dzieci! Polak z Wielkiej Brytanii sam pogonił agresywną bandę nastolatków na rowerach [VIDEO]

Zdarzenie miało miejsce w mieście Salford niedaleko Manchesteru w Anglii.

Grupa rozwydrzonych nastolatków na rowerach zakłócała porządek licząc na to, że nikt nie odważy się im zwrócić uwagi. Mylili się. Przeciwko rowerowemu gangowi ruszył sam jeden starszy Polak.

Skąd wiadomo, że to nasz rodak? Słychać to po okrzykach „funking Polish”, wydawanymi przez uciekających przed nim gówniarzy. Jeden z nich podchodzi do mężczyzny, próbując go zastraszyć, ale Polak nie cofa się przed nim nawet o krok.

W końcu przy kolejnej nieudanej próbie przepędzenia mężczyzny rowerowy gang, przy wtórze wrzasków, rozjeżdza się w we wszystkie strony.

