Tak uwłaszczała się Platforma. Córka ministra sprawiedliwości przejęła kamienicę „na nieboszczyka”

Bogumiła Górnikowska jest adwokatem, a prywatnie córką Zbigniewa Ćwiąkalskiego (67 l.). W 2008 r., kiedy jej ojciec był ministrem sprawiedliwości w rządzie PO-PSL. Pani mecenas przejęła kamienicę w Warszawie jako… kurator osoby nieznanej z miejsca zamieszkania – donosi „Fakt”. Problem tkwi w tym, że reprezentowała Aleksandra Piekarskiego, który w chwili transakcji nie żył od 50 lat!

Przed wojną kamienica przy ul. Joteyki 13 na warszawskiej Ochocie należała do urodzonego w 1889 r. Aleksandra Piekarskiego. Córka ówczesnego ministra sprawiedliwości została kuratorem, który miał ustalić czy właściciel nieruchomości jeszcze żyje.

Gdyby mężczyzna w momencie wydawania decyzji, czyli w 2008 roku jeszcze żył miałby 118 lat! Dopiero kilka lat później mieszkańcy kamienicy przeprowadzili w tej sprawie swoje śledztwo i ustalili, że Piekarski zmarł w 1958 roku.

Jest wiele wątpliwości co do decyzji o zwróceniu kamienicy. W 1939 r. składała się jedynie z parteru i dachu. A zatem zgodnie z prawem była w budowie. Takie kamienice w ogóle nie mogą być zwracane! To jeszcze nie wszystko. Jest choćby sprawa aktu darowizny kamienicy napisanego po hebrajsku – podaje „Fakt”.

Na początku dokument został przełożony na nasz język na zlecenie drugiego adwokata, który zajmował się tą sprawą. Kiedy lokatorzy zaczęli być wyrzucani na bruk sąd zażądał precyzyjniejszego tłumaczenia dokumentu. Kolejny absurd tej sprawy polegał na tym, że zlecił to zadanie biegłemu, którym był ten sam tłumacz!

Taką furtkę otworzył Ratusz przyjmując zarządzenie prezydent stolicy pozwalające zwracać kamienicę szybszą ścieżką, bez specjalnego sprawdzania – tłumaczył okoliczności zwrócenia nieruchomości „Faktowi” Jan Śpiewak, lider „Wolnego Miasta Warszawa.

Byłam tylko kuratorem – zapewniała w rozmowie z tabloidem Górnikowska. Jak dalej tłumaczyła, kiedy znaleźli się spadkobiercy nie miała już kontaktu ze sprawą.

Źródło: „Fakt”