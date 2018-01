Tak wspinał się Tomek Mackiewicz. Wariacki zjazd żlebem, nocleg w śnieżnej jamie. „Himalajski dzikus” [VIDEO]

O kozackich wyprawach Tomka Mackiewicza w Himalaje krążyły legendy, jednak jak naprawdę one wyglądały, można zobaczyć na na nakręconych przez niego filmach. Zmarły pod szczytem Nanga Parbat Polak oprócz tego, że był maniakiem gór i wspinaczki, to również kręcił znakomite filmy.

Pierwszy z nich, według opisu, przedstawia zimową wyprawę na Nanga Parbat na przełomie 2012 i 2013. Była to już trzecia próba zdobycia tej góry przez Mackiewicza (w sumie, łącznie z ostatnią udaną, ale też tragiczną było ich siedem). Na nagraniach widać, jak Tomek świetnie się w górach bawi i czuje. W przeciwieństwie do wyposażonych w warty dziesiątki tysięcy dolarów sprzęt himalaistów jemu wystarczył najtańszy ekwipunek, a spać mógłby choćby w śnieżnej jamie.

Kiedy powstawał ten film, walka o pierwsze zimowe wejście na Nangę wciąż trwała. Dokonał tego w końcu Włoch Simone Moro, ale o ten wyczyn toczyła się później ostra polemika między nim a Mackiewiczem.

Na drugim nagraniu, którego daty powstania nie podano, widać Mackiewicza jak maszeruje w góry z kaszmirskimi góralami. Pokonują na piechotę wiele kilometrów, by dojść do podnóża góry, która stała się obsesją Polaka. Była to wyprawa, na której przy próbie zdobycia Nangi Mackiewiczowi towarzyszyła Elizabeth Revol, gdyż widać ich razem na nagraniu w namiocie, już w trakcie ataku na szczyt.

