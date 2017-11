Taksówkarz zgwałcił 17-letnią pasażerkę bo nie miała pieniędzy na kurs

Aż strach wejść do taksówki w Wielkiej Brytanii. Taksówkarz Katar Shahin postanowił wykorzystać stan 17-letniej dziewczyny. Okazało się, że pijana dziewczyna nie miała przy sobie pieniędzy na taksówkę. Dla taksówkarza-imigranta nie stanowiło to problemu, ponieważ miał inny pomysły jak młoda dziewczyna możne mu za podwiezienie zapłacić. Kierowca zamiast do jej domu, zabrał ją do siebie i brutalnie zgwałcił.

Jak podaje Daily Mail, taksówkarz spotkał 17-latkę w centrum walijskiego Swansea i zaproponował, że ją podwiezie. Dziewczyna była bardzo pijana, pod wpływem marihuany i środków nasennych, ale wciąż przytomna. Od razu zaznaczyła, że nie ma pieniędzy na taksówkę.

Shahin zaoferował jej pomoc i darmową podwózkę. Gdy młoda kobieta wsiadła, zamiast do jej domu zawiózł ją najpierw do Mac Donalda, a potem do siebie. Gdy pijana dziewczyna straciła przytomność, zgwałcił ją w swoim domu.

Jak podaję brytyjskie media, dziewczyna tłumaczyła śledczym, że nie wsiadłaby z obcym mężczyzną do samochodu, zrobiła jednak wyjątek widząc, że to taksówka. Wiedziała także, że w taksówkach znajdują się kamery.

-„Nie spodziewała się, że mogłoby spotkać mnie coś złego” – powiedziała.

Kobieta od razu zgłosiła tą sprawę na policję. Następnie sprawa gwałtu trafiła do sądu. Sam taksówkarz w żałosny sposób zaczął się tłumaczyć ze swoich czynów. Katar Shahin na samym początku twierdził, że nie doszło do gwałtu, ponieważ dziewczyna jest prostytutką, twierdził także, że zapłacił jej 20 funtów za seks.

Gdy okazało się, że ta linia obrony nie ma racji bytu, gwałciciel zmienił swoją wersję twierdząc, że dziewczyna jeszcze u progu jego domu była przytomna i sama chciał z nim uprawiać seks. Sąd nie uwierzył w żadną z wersji Shahina.

Przy wydawaniu wyroku sędzia zaznaczył, że taksówkarz był świadomy stanu swojej ofiary i z premedytacją to wykorzystał, od razu planując, że będzie z nią uprawiał seks, niezależnie od jej woli. Shahin został skazany na 10 lat więzienia i wpisany do rejestru przestępców seksualnych do końca życia.

Daily Mail/ Wolność24

