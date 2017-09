Tam już nic nie zostanie? Huragan Maria atakuje wyspy, które wcześniej spustoszyła Irma. Dramatyczne nagrania [VIDEO]

Potężny huragan Maria podąża śladem Irmy. Dotarł już do brytyjskich i amerykańskich Wysp Dziewiczych na Morzu Karaibskim i zbliża się spustoszonego wcześniej Portoryko. Żywiołowi towarzyszy wiatr wiejący z prędkością prawie 300 km na godzinę.

Maria to huragan piątej kategorii, minimalnie tylko słabszy od swej poprzedniczki Irmy. Zdewastowała już wyspę Dominikę i należącą do Francji Gwadelupę.

We wtorek wieczorem czasu lokalnego żywioł dotarł do Wysp Dziewiczych. Teraz na jego trasie jest Portoryko.

Maria może być nawet bardziej niebezpieczna od swojej poprzedniczki. Wiatr może całkowicie porywać z ziemi fragmenty zniszczonych domów i konstrukcji, zamieniając je w niebezpieczne pociski. Mogą też wystąpić katastrofalne powodzie – ostrzegł premier brytyjskich Wysp Dziewiczych Orlando Smith.

Na nadejście Marii przygotowuje się teraz liczące 3,5 mln mieszkańców Portoryko. Jego gubernator Rossello Nevares wezwał mieszkańców do szukania schronienia za wszelką cenę. Przygotowano dla nich tymczasowe schrony, które mogą pomieścić 67 tysięcy ludzi. Ze sklepów zniknęły już wszystkie materiały niezbędne do zabezpieczenia domów. Brakuje też żywności.

Lordy. Thoughts with the US Virgin Islands and Puerto Rico tonight. This is terrifying enough to see on radar. #MariaHurricane pic.twitter.com/UrU7HDOvrD

— Jeffrey Mervosh (@JeffreyMervosh) 20 września 2017