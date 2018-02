Powinniśmy się już bać? To nagranie pokazuje jak współpracują ze sobą roboty [VIDEO]

Amerykańska firma pokazała jak roboty wyposażone w sztuczną inteligencję współpracują z sobą.

Boston Dynamics to amerykańska firma produkująca roboty. Jej ostatnie produkty produkty to Spot i SpotMini.

Przypominający psa roboty ważą około 30 kg i maja ponad 80 centymetrów. Zasilane są baterią i mogą być aktywne przez 90 minut po naładowaniu.

Zobacz też: Kobieta nawet na moment nie chciała rozstać się ze swoją torbą. To co zrobiła zszokowała ochronę [FOTO]

Spot wyposażony jest w ruchome ramię i potrafi podnosić różne rzeczy. Ma także receptory sensoryczne, kamery i lokalizatory, które umożliwiają mu określić położenie i poruszać się wśród przeszkód.

Na nagraniu Boston Dynamics pokazane jest jak wyposażone w sztuczną inteligencję roboty działają razem.

Spot wie, że jego kuzyn SpotMini nie potrafi poradzić sobie z otwarciem drzwi, bo nie ma ramienia. Przychodzi mu więc z pomocą. Obydwa roboty wyraźnie współpracują ze sobą i wydostają się z pracowni.

Wielu naukowców i przedsiębiorców – w tym Elon Musk, ostrzega przed sztuczną inteligencją. Uważają, że możemy stracić nad nią kontrolę, a wtedy zmyślne maszyny zagrożą ludzkości.

How worried should we be by this development? Learn more: https://t.co/BQmxl8X38C pic.twitter.com/So7JjHPebf

— World Economic Forum (@wef) 13 lutego 2018