Rozebrali najnowszy iPhone X na części. Zobacz co odkryli [VIDEO]

Firma iFixit rozebrała na części najnowszy model telefonu Apple – iPhone X – i ujawnia detale jego architektury – w tym dwa ogniwa baterii i czujniki, z jakich składa się mechanizm zabezpieczeń biometrycznych Face ID.

Bateria składająca się z dwóch ogniw to rozwiązanie, które Apple zastosowało po raz pierwszy. Nie pojawiło się jak do tej pory w żadnym innym urządzeniu tej marki.

Razem ogniwa baterii mają moc 2,716 megaamperogodzin, co odrobinę przewyższa pojemność baterii telefonu iPhone 8 Plus.

Według iFixit, zastosowanie podwójnego ogniwa pozwala zaoszczędzić przestrzeń wewnątrz urządzenia, nie ma jednak większego znaczenia z punktu widzenia eksploatacji przez użytkownika.

Firma poinformowała, że procesor w telefonie iPhone X jest nieco mniejszy, niż wcześniej się spodziewano – i stanowi mniej więcej 70 proc. wielkości procesora, jaki znajduje się w iPhone 8 Plus.

Co ciekawe, płyta główna jest złożona na pół na wzór kartki papieru, dzięki czemu Apple mogło wypełnić wnętrze telefonu w lepszy sposób. To również pierwsze wykorzystanie tego rodzaju zabiegu w historii urządzeń Apple.

Wiwisekcja urządzenia ujawniła również architekturę systemu Face ID, nowego rozwiązania biometrycznego służącego do zabezpieczenia telefonu. Nad ekranem znajduje się projektor światła podczerwonego, które rzutowane jest na twarz użytkownika.

Frontowa kamera w następnej kolejności potwierdza zmapowany w ten sposób obraz, a projektor punktów podczerwieni znajdujący się w prawej części urządzenia rzutuje matrycę punktową na twarz, tworząc w ten sposób trójwymiarową mapę jej rysów.

Zwieńczeniem procesu jest weryfikacja mapy przez działającą w podczerwieni kamerę znajdującą się po lewej stronie aparatu, która sprawdza jej zgodność z danymi znajdującymi się w bezpiecznym miejscu w telefonie, jednocześnie go odblokowując.

iFixit odnotowuje, że na przestrzeni dziesięciu lat telefony firmy Apple stały się dużo bardziej złożone. Składają się z większej liczby części, które stały się mniejsze i bardziej do siebie przylegają wewnątrz urządzenia. Jak twierdzi firma, „przyleganie do siebie części, z jakich składa się iPhone X, to rzecz wcześniej niespotykana”.

Według iFixit, naprawy wyświetlacza i baterii to usługi, na które zapotrzebowanie zgłasza najwięcej użytkowników telefonów. Mogą być w najnowszym modelu telefonu Apple dokonane bez ingerencji w system Face ID bądź jego części.

Jednocześnie specjaliści od naprawy telefonów ostrzegają, że jeśli uszkodzony zostanie szklany tył urządzenia, trzeba będzie dokonać całkowitej rozbiórki iPhone’a i wymienić cały tylny panel.

iFixit ostatecznie oceniło możliwości naprawy nowego modelu iPhone’a na 6 w skali 10 punktów, co sprawia, że jest go nieco łatwiej naprawić, niż nowy flagowiec od Samsunga – model Galaxy Note 8 (który otrzymał 4 punkty), ale trudniej, niż Google Pixel XL (który oceniono na 7 punktów).

iFixit to pochodząca z USA firma, która zasłynęła rozbiórkami każdego modelu spośród telefonów Apple, które towarzyszą premierom sprzętu tego koncernu od lat. iFixit zajmuje się również publikacją materiałów edukacyjnych dotyczących naprawy urządzeń elektronicznych w internecie. To także globalny dostawca podzespołów do naprawy złożonych urządzeń, takich jak smartfony.(PAP)