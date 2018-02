Wielki sukces rakiety Falcon Heavy firmy SpaceX! Samochód Tesla Elona Muska poleciał w przestrzeń kosmiczną [VIDEO]

Najpotężniejsza na świecie rakieta Falcon Heavy prywatnej amerykańskiej firmy SpaceX pierwszy raz w historii wystartowała z powodzeniem we wtorek z kosmodromu na przylądku Canaveral na Florydzie. Na pokładzie maszyny jest sportowy samochód firmy Tesla.

Rakieta wystartowała o godz. 21.45 czasu w Polsce; początkowo start planowano na 19.30, jednak został on opóźniony z powodu silnego wiatru.

Dwie rakiety wspomagające po odłączeniu się od rakiety głównej wylądowały – jak zaplanowano – z powrotem na przylądku Canaveral, zaledwie kilkadziesiąt metrów od siebie.

Poniżej zdjęcie z lądowania bocznych modułów.

Falcon Heavy side cores have landed at SpaceX’s Landing Zones 1 and 2. pic.twitter.com/oMBqizqnpI

— SpaceX (@SpaceX) February 6, 2018