Ten dziennikarz to albo łajdak, albo kretyn. Na pewno kłamca. Czy TVN bada regularnie swoich pracowników? [VIDEO]

Przy okazji debaty w Europarlamencie na antenie stacji TVNBiS dziennikarz tej stacji Jacek Pałasiński porównał posłów PiS do ekstremistów islamskich. Ponadto kłamał na temat uchodźców.

Jacek Pałasiński mówiąc o wypowiedziach polskich europosłów z PiS podczas europarlamentarnej debaty powiedział m.in. tak:

„Widzą państwo tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z tym co mówiłem. Ekstremizm o podłożu religijnym, który musi zostać potępiony i musi zacząć być zwalczany. Tak jak jest zwalczany przez cały świat ekstremizm islamski pora na zwalczanie…” (ekstremizmu PiSowskiego – red.)

Dalej Pałasiński drążył temat uchodźców i ekstremistów w swojej chorej wyobraźni.

„My bardzo chętnie umiemy bić się w cudze piersi, a teraz warto by się przyjrzeć nie ekstremistom islamskim i temu co oni robią złego światu i naszemu kontynentowi, tylko przyjrzeć się naszym ekstremistom, naszym rodzimym, które tego typu tezy śmią wygłaszać.”

„To jest zaprzeczenie człowieczeństwa, to jest zaprzeczenie chrześcijaństwa. To jest wszystko to, co właściwie dwa razy w tygodniu co najmniej, powtarza papież Franciszek jako przykład antychrześcijańskiej postawy i właśnie posłowie PiSu dzisiaj w parlamencie dzisiaj się popisali. To jest nie do przyjęcia.”

A na koniec swojego wywodu Pałasiński posłużył się ordynarnym kłamstwem:

„Uchodźcy to nie są terroryści, uchodźcy przed terroryzmem uciekają. Prawie 2 mln uchodźców dotarło do Europy w 2015 roku i ani jeden z nich jak do tej pory nie dokonał żadnego zamachu, nie okazał się terrorystą.”

To ostatnie zdanie to oczywiste kłamstwo. Wielokrotnie zamachów w Europie dokonywali ludzie, którzy przybyli do tu jako uchodźcy. Skoro pan Pałasiński twierdzi, że ani jeden uchodźca nie dokonał zamachu to niech przypomni sobie chociażby zamach w Paryżu w 2015 roku. Tam dwóch zamachowców było tzw. uchodźcami. To już dwóch a nie „ani jeden” pani Pałasiński. W innych zamachach także brali udział tzw. „uchodźcy”.

Poza tym kłamstwem największym świństwem i łajdactwem jest zrównywanie rządów PiS czy też Europosłów PiS z islamskimi ekstremistami. Dla pana Pałasińskiego ludzie, którzy w sposób demokratyczny, swoim słowem i swoim głosem, walczą z Komisją Europejską, są tożsami z bandytami i mordercami, którzy mordują ludzi na ulicach.

Panu Pałasińskiemu mogą się nie podobać poglądy PiSowców, ale takie stawianie sprawy to jest wręcz hitlerowska propaganda, która na na celu zrównanie polityków PiS z najgorszym elementem tego świata. Niemcy porównywali Żydów do robaków a pan Pałasiński porównuje PiSowców do barbarzyńskich islamistów. Szkoda słów na takiego dziennikarza…

