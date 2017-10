Ten facet chciał wyglądać bardziej kobieco. Jednak zabieg się nie udał i gniła mu twarz. Wygląda jak postać z horroru

Ten facet chciał wyglądać bardziej kobieco. Dlatego 28-letni mężczyzna poddał się zabiegowi wypełnienia policzków, by ukryć męskie rysy. Sytuacja jednak wymknęła się spod kontroli, a wstrzyknięta substancja spowodowała, że twarz mężczyzny zaczęła dosłownie gnić. Jerson Trujillo chciał być piękny a teraz wygląda jak postać z horroru.

Jak czytamy w BBC News Jerson Trujillo z Neivy w Kolumbii marzył o bardziej kobiecym wyglądzie, dlatego poddał się niewielkiemu zabiegowi, który miał mocniej uwypuklić jego policzki.

Czytaj też: Gigantyczna masakra! Już 230 zabitych i ponad 300 rannych w zamachach w Mogadiszu [VIDEO]

Jak się później okazało na zabiegu wypełnienia policzków mężczyzna udał się do oszustki, która, jak się później okazało, nie do końca znała się na medycynie estetycznej.

Jak czytamy na brytyjskim portalu niepokojące objawy pojawiły się już tydzień po zabiegu, gdy Trujillo udał się na na zabieg nawilżający twarz.

Substancja nawilżająca weszła wtedy w reakcję z substancją wstrzykniętą do policzków, ale początkowo zmiany alergiczne nie były na pierwszy rzut oka widoczne.

Prawdziwy horror zaczął się dopiero 3 miesiące później, gdy w twarzy Kolumbijczyka wytworzyły się ziarniniaki – małe zgrupowania komórek układu odpornościowego, które uniemożliwiły nieznanej substancji przedostanie się do krwi mężczyzny.

Wskutek tych ziarniniaków twarz Trujillo zaczęła gnić! Kolejne operacje nie przyniosły spodziewanego efektu.

Do tej nieprzyjemnej sytuacji doszło 4 lata temu, teraz sprawa wróciła na pierwsze strony gazet za sprawa polepszenia stanu zdrowia Kolumbijczyka, oraz po to by ostrzec ludzi przed fałszywymi lekarzami od urody.

Na zdjęciu widać wyraźna poprawę.

Czytaj też: Bohaterska postawa Belga. Stanął w obronie dwóch kobiet przed imigrantem z Afryki. Skończyło się to dla niego tragicznie

BBC/ polishexpress/ Wolność24