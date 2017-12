Ten to będzie miał święta! Rekordowa wygrana w Eurojackpot w Polsce. Ale naprawdę szokująca pula będzie do zdobycia za tydzień

W trzecim miesiącu udziału Polaków w grze Eurojackpot doczekaliśmy się trzeciego milionera. 7 155 055,50 złotych – tyle wygrał w piątek szczęśliwiec, który skreślił poprawne liczby w Eurojackpot. To najwyższa polska wygrana w tej europejskiej loterii. W żadnym z 18 państw biorących udział w grze nie padła w piątek główna wygrana, dlatego w przyszłym tygodniu kumulacja wyniesie aż 145 milionów złotych.

W ten piątek padła najwyższa polska wygrana w Eurojackpot w Polsce – to 7,16 mln zł. Choć to wygrana dopiero drugiego stopnia, to i tak jest wyższa niż ta pierwszego stopnia w Lotto. Przypomnijmy – w środę 20 grudnia w Lotto główna wygrana wyniosła 2 mln zł.

W ten sposób mamy już trzeciego jackpotmilionera w kraju. Poprzedni najlepszy wynik Polaka w tej grze losowej to było 5,82 mln zł pod koniec listopada.

Liczby, które wylosowano to: 16, 26, 32, 40, 47 oraz 1, 6.

Z racji tego, że w żadnym z 18 państw biorących udział w grze nie padła główna wygrana, to pula kolejnego losowania rośnie. W ostatni piątek grudnia będzie to aż 145 mln zł.

Oprócz Polaka dwóch szczęśliwców było w Niemczech. Ich los dał wygraną 1,48 mln euro.

Suma wygranych w Polsce wyniosła 7,18 mln zł. Żeby prawie 39 tys. osób mogło odejść w Polsce z wygraną łącznie 7,16 mln zł, aż 1,08 mln ludzi musiało kupić losy, wydając na nie razem 12,65 mln zł.

Grę Eurojackpot we wrześniu na polski rynek wprowadził Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, który jest spółką skarbu państwa z ograniczoną odpowiedzialnością, działającą od ponad 60 lat na rynku loteryjnym.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje 5 z 50 liczb oraz 2 z 10 liczb. Można samodzielnie wybrać liczby lub skorzystać z metody „chybił trafił”. Zakład zawierany jest na jedno, najbliższe losowanie. Żeby zagrać, należy odwiedzić jedną z około 17 tysięcy kolektur Lotto na terenie całego kraju.

Wolność24/ wp.pl