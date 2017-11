Ten wpis Tuska zbulwersował nawet jego zwolenników. Rzecznik prezydenta proponuje akcję „zabierz Donaldowi smartfona” [VIDEO]

Krzysztof Łapiński, podczas wywiadu na antenie Radia Zet, odniósł się do krytycznego wobec rządu tweeta, zamieszczonego przez Donalda Tuska. Rzecznik prezydenta zaproponował, by rozpocząć nowa akcję: zabierz Donaldowi smartfona.

Przewodniczący Rady Europejskiej za pomocą Twitter zaatakował rząd PiS, insynuując, że władze partii realizują strategię Kremla. Dowodem na to mają być napięte relacje z Ukrainą.

Prowadzący rozmowę poprosił rzecznika, by ten odniósł się do słów Tuska. Łapiński odpowiedział: Wie pan z dziesięć lat temu była taka akcja przed wyborami parlamentarnymi „zabierz babci dowód”, dzisiaj może trzeba zrobić akcję zabierz Donaldowi smartfona. Działania Tuska nazwał kompromitacją.

Następnie, Łapiński ostro skrytykował przewodniczącego Rady Europejskiej. Stwierdził, że Tusk jako urzędnik unijny nie powinien angażować się w wewnętrzne sprawy państw członkowskich. Jego działanie jest tymczasem wymierzone w rząd i wspiera narrację prezentowana przez opozycję.

Rzecznik zaproponował, by Tusk zrezygnował z pełnionej funkcji i przyjechał do Polski, gdzie wielu przedstawicieli opozycji czeka na jego powrót. Dodał również: dla jasności sytuacji, mi chodzi o jasność sytuacji, no trudno sobie wyobrazić, żeby przewodniczący Rady Europejskiej cały czas zajmował się, czy bardzo często, zajmował się sporami w jednym kraju, często sporami politycznymi.

W dalszej części wywiadu Krzysztof Łapiński skrytykował polskich europosłów, którzy zagłosowali za przyjęciem rezolucji w sprawie braku praworządności w naszym kraju. Ich postępowanie określił jako szkodliwe dla Polski.

Krzysztof Łapiński uważa, że RE powinna zdyscyplinować @donaldtusk. „Może trzeba zrobić akcję >>zabierz Donaldowi smartfona<<” ➡️https://t.co/jcw2UhzxmJ pic.twitter.com/rfDogj1TtV — Gość_RadiaZET (@Gosc_RadiaZET) 20 listopada 2017

A tu wpis, który spowodował reakcję rzecznika prezydenta:

Alarm! Ostry spór z Ukrainą, izolacja w Unii Europejskiej, odejście od rządów prawa i niezawiłości sądów, atak na sektor pozarządowy i wolne media – strategia PiS czy plan Kremla? Zbyt podobne, by spać spokojnie. — Donald Tusk (@donaldtusk) 19 listopada 2017

