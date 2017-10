To będzie katastrofa. Specjaliści ostrzegają przed słonecznymi burzami. „Trzeba zbudować tarczę, która ochroni Ziemię”

Eksperci ostrzegają przed kolejnymi burzami słonecznymi, które przez rozwój technologii mogą być bardziej niebezpieczne i zalecają budowę tarczy, która miałaby ochronić Ziemię.

Burze słoneczne powtarzają się co jakiś czas, jednak jeżeli są małe to nie stanowią zagrożenia dla ludzi. NASA jednak ostrzega, że potencjalna burza, która mogłaby mieć katastrofalne skutki jest mało prawdopodobna, ale gdyby się wydarzyła, to nie bylibyśmy w stanie obronić się przed jej negatywnymi konsekwencjami.

Takie konsekwencje moglibyśmy odczuwać przez wiele lat. Gdyby obecnie wybuchła większa burza słoneczna, to zdaniem fachowców doszłoby do zakłóceń w łączności satelitarnej i działania systemu GPS. Ponadto zagrożone byłyby dane zapisane na dyskach pamięci. Według szacunków naprawa takich zniszczeń kosztowałaby nawet 2,5 biliona dolarów!

Aby zapobiec tragedii naukowcy z Harvardu proponują jasne rozwiązanie – trzeba zbudować tarczę, która ochroni Ziemię. Miałaby się ona znajdować w odległości 329 tys. km od naszej planety i w razie czego pozwolić na ochronę przed negatywnymi skutkami burzy słonecznej.

Źródło: wprost.pl