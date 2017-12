TO BYŁY HITY ROKU! Tak Polka radzi sobie z grupą imigrantów blokującą jej przejazd na granicy. A policja się przygląda [VIDEO]

Z okazji kończącego się roku przypominamy nagrania, teksty i tematy, które cieszyły się największą popularnością wśród Czytelników portali Wolność24.pl i Nczas.com. To wideo z dzielną Polką z Otwocka podbijało internety we wrześniu.

Policja na granicy włosko-francuskiej przygląda się jak imigranci blokują przejazd. Polka radzi sobie sama i przejeżdża przez wrzeszczącą grupę.

Na granicy włosko-francuskiej banda imigrantów zablokowała przejazd. Policja tylko przyglądała się jak roztańczona, rozwrzeszczana grupa to kładzie się na jezdni, to próbuje zatrzymać jadące samochody. Imigrantom towarzyszy grupa zapewne proimigranckich działaczy, którzy przyłączają się i uważają, że blokowanie drogi to świetna zabawa w słusznej sprawie.

W pewnej chwili imigranci zauważyli, że samochody zaczynają przejeżdżać granicę od innej strony. Chcieli zablokować i ten przejazd.

Mieli pecha. Trafili na zdecydowaną Polkę, która nie wahała się i nie dała się bandzie zastraszyć. Przejechała przez rozwrzeszczany i agresywny tłum.

Pecha miał też francuski dziennikarz, który relacjonował całe wydarzenie. Nawinął się na maskę kierowanego przez Polkę samochodu i został ranny.

Na nagraniu widać jak karetką odwożony jest do szpitala.

Kierująca samochodem miała pełne prawo zachować się tak jak się zachowała. Nie ma najmniejszego powodu, by ryzykować i narażać się na agresję blokujących drogi. Nie ma najmniejszego powodu, by dać się terroryzować imigrantom.

