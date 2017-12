TO BYŁY HITY ROKU! Zamieścił na Twitterze zwykłe zdjęcie z warszawskiego Metra. Amerykanie zachwyceni! Zobacz co się im tak spodobało

Z okazji kończącego się roku przypominamy nagrania, zdjęcia, teksty i tematy, które cieszyły się największą popularnością wśród Czytelników portali Wolność24.pl i Nczas.com. W maju na Twitterze furorę robiło to zdjęcie z Warszawy.

Na Twitterze zagrzmiało. Amerykański dziennikarz zamieścił na Twitterze zwykłe zdjęcie z warszawskiego Metra. Napisał: To jest metro w Polsce… zauważyliście coś? Jak się okazało internauci za oceanem i z Europy Zachodniej zauważyli bardzo dużo.

Ciekawa dyskusja wywiązała się na twitterowym koncie Alt Right Report. Poszło o zdjęcie z metra w Warszawie – obrazek dla nas banalny i niewzbudzający żadnych emocji. Jednak zachodni fani profilu od razu wychwycili różnicę. W Polsce przejażdżka metrem to bezpieczny sposób na przemieszczenie się, na zachodzie już nie koniecznie.

– Niech zagadnę – oni wszyscy to Polacy.

– Co oni tacy spokojni i pokojowi? Przecież to nienormalne!

– Tak wygląda życie tylko wśród białych ludzi.

– Nadal czytają papierowe książki podczas jazdy?

– Tylko tam siedzą. Nikt nie próbuje nikogo zabić. Jakie to dziwne. Na pewno to na tej planecie?

– Dlaczego nie ma kału ani moczu czy czarnych palących skręty?

– Nie rozumiem. Gdzie są śmieci i kałuże moczu?

– Oni nie są agresywni? To tak można?

Jak widać normalne zachowanie w metrze może zadziwić zachodnią Europę i świat… Chyba coś tu nie gra?

