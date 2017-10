To jest masakra! Światowa organizacja o polskiej służbie zdrowia. Tak źle jeszcze nie było

Według raportu Watch Health Care czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty w Polsce przekroczył 3 miesiące. Wskazuje się na fakt, że istniejący w naszym kraju system finansowania służby zdrowia nie zapewnia pacjentom odpowiedniej opieki.

WHC prowadzi swoje badania od 2012 r. W badanym okresie rok 2017 wypada zdecydowanie najgorzej. Średni czas oczekiwania wynosi aktualnie 12,4 tygodnia.

Do niektórych specjalistów należy czekać nawet 9 miesięcy. Istnieje również problem z dostępem do badań diagnostycznych.



Sytuacji nie poprawia sposób zarządzania placówkami medycznymi. Wciąż istnieją poważne problemy z elektronicznym systemem rejestracji i ewidencji chorych. Poważny problem stanowi odpływ młodych lekarzy na zachód Europy. Brakuje pielęgniarek.

Powodem są przede wszystkim niskie pensje proponowane osobom, które właśnie ukończyły studia. Wciąż trwa strajk głodowy lekarzy rezydentów domagających się podwyżek oraz uregulowania czasu pracy.

Pacjenci skarżą się również na utrudniony dostęp telefoniczny do placówek medycznych. Problemem jest czas oczekiwania na połączenie. Nierzadko zdarza się także, że osoba jest wielokrotnie przełączana między konsultantami.

Niedogodności w sposób szczególny dotykają osoby niepełnosprawne, starsze oraz mieszkańców mniejszych miejscowości i wsi.

