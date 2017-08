To jest po prostu chore! Zdaniem mediatora imigrantów „gwałt dla kobiety nie jest taki straszny”

To jest po prostu chore! Osoba odpowiedzialna za kontakty z imigrantami tłumaczy gwałt tych bydlaków. Włoskie media informują dziś o słowach Abida Jee, który współpracuje z zajmującą się kwestiami imigranckimi organizacją Lai Momo.

Jak donoszą media we Włoszech, Abid Jee jest mediatorem kulturowym i pracownikiem społecznym w organizacji Cooperativa Lai Momo. Jest to organizacja odpowiedzialna za koordynująca pobyt imigrantów we Włoszech.

Okazuję się, że zarabia na tym ogromne pieniądze. W 2016 roku miał on otrzymać prawie 900 tysięcy euro do kieszeni.

24-letni Abid Jee, który jest również studentem prawa w Bolonii wypowiedział skandaliczne, karalne słowa na Facebooku. Ten pełny nienawiści lewak chcial tłumaczyć brutalny gwałt na polce w Rimini we Włoszech.

– Gwałt dla kobiety nie jest taki straszny. Najgorszy jest początek, później kobieta uspokaja się i cieszy się normalnym stosunkiem seksualnym – napisał na Facebooku.

W kolejnych wpisach Jee stwierdził również, że „kobiety tak naprawdę lubią być gwałcone” . Po medialnej burzy, jaką te słowa wywołały we Włoszech, Abid Jee usunął swoje wpisy.

Sprawa jest tym bardziej bulwersująca, że post na Facebooku pojawił się tuż po brutalnym ataku na polskie małżeństwo w Rimini.

Mężczyzna został pobity na plaży w Rimini, a następnie na jego oczach kilkukrotnie zgwałcona została jego żona. Sprawcami przestępstwa byli czterej mężczyźni, według włoskich mediów to imigranci z północnej Afryki.

