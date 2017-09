To jest skandal! Zwyrodnialec zgwałcił 11-latkę a sąd uznał, że nie popełnił on przestępstwa

To się nie mieści w głowie. 28-letni mężczyzna zgwałcił niewinną dziewczynkę a postawiony zostanie mu jedynie zarzut seksualnego napastowania nieletniej! Powodem tak skandalicznego wyroku jest wyjątkowo łagodne w tej kwestii francuskie prawo.

Nie wiemy jak ten sędzia może spojrzeć w lustro. Uznał on bowiem, że 11-letnia dziewczynka zgodziła się na stosunek! Według sądu to niewinne dziecko, które na pewno było przestraszone i nie wiedziało do końca co się dzieje, nie opierało się!

Czytaj też: Tak to sie robi! Reforma fiskalna Trumpa. Prezydent USA zapowiada „największą w historii redukcję podatków” [VIDEO]

Jak czytamy na portalu lemonde.fr rodzina dziewczynki jest zrozpaczona i wściekła na decyzję sądu. Wraz z prawnikiem naciskali oni na to, żeby mężczyźnie postawiono zarzut gwałtu.

Ich zdaniem 11-latka była sparaliżowana strachem i tylko dlatego nie opierała się, co sędzia uznał za zgodę na stosunek.

-Myślała, że jest już za późno, nie ma prawa zaprotestować i to nie zrobi już żadnej różnicy. Poddała się zatem bez jakichkolwiek emocji czy reakcji – mówiła w czasie procesu matka dziewczynki.

Sędzia uzasadnił kwalifikację czynu jedynie jako napastowanie, a nie gwałt. Jego zdaniem nie było żadnej przemocy, zastraszania, przymusu czy zaskoczenia. Dziewczynka po prostu zgodziła się, więc nie ma mowy o gwałcie.

Jak czytamy w Daily Mail, 28-lateni pedofil zgwałcił 11-latkę w swoim mieszkaniu na przedmieściach Paryża.

Ponoć miął ją spotkać po drodze i powiedział, że pokaże jej jak się całuje.

Prawo we Francji jest w kwestii seksu nieletnich po prostu chore. Według przepisów: Jeśli nie ma żadnej przemocy podczas stosunku między małoletnim i dorosłym, jest na to prawne przyzwolenie.

W przypadku kiedy w grę wchodzi jednak jakiś przymus, taki osobnik może trafić na 5 lat do więzienia. Grozi mu też grzywna w wysokości 75 tys. euro (ok. 325 tys. zł).

Kolejna rozprawa i wyrok sądu zapadnie 13 lutego przyszłego roku.

Przeczytaj też: Korwin-Mikke: Uchodźcy? Lepsza okupacja arabska niż unijna. Jak przyjdą muzułmanie (…) to nie będzie żadnych pochodów miłości, równości i tak dalej

lemonde.fr/ wp.pl/ Daily Mail/ Wolność24