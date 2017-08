To już jakaś plaga. Do sieci trafiło kolejne nagranie brutalnych ekscesów nastolatek [VIDEO]

To jest chore. Nastolatki brutalnie znęcały się nad 13-letnią dziewczynką. Młoda dziewczyna o imieniu Roksana została brutalnie pobita i poniżona przez rówieśniczki. Znęcały się nad nią, kopiąc ją, szarpiąc za włosy, przypalały ją papierosami. Całe zajście nagrały telefonem i wrzuciły do sieci.



Na nagraniu wrzuconym do sieci widać, jak dziewczyny najpierw każą 13-latce klęczeć i przepraszać, następnie brutalnie ją kopią i ciągną za włosy. Do zdarzenia doszło 15 sierpnia w Toruniu.

Jak czytamy w Gazecie Pomorskiej Roksana została podstępem zaprowadzona w ustronne miejsce. Tam czekały już na nią młode kryminalistki, które zaczęły się znęcać nad dziewczyną.

Roksana była bita, przypalana papierosami i ciągana za włosy. Jak widać na nagraniu agresywnym nastolatkom cała sytuacja sprawiała radość. Po tym zdarzeniu trzynastolatka trafiła do szpitala na obserwacje. Matka dziewczyny zgłosiła to zajście na policję.

Tą sprawą zajmie się teraz Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego.

Gazeta Pomorska na swoim portalu przeprowadziła wywiad z matką poszkodowanej dziewczynki.

– Od początku wszystko nagrywały. Najpierw Roksana dostała cios pięścią w oko. Potem biły i kopały ją wszędzie: po głowie, brzuchu. Przypaliły jej ramię papierosem. Wyrwały jej włosy, których kępkę jedna z dziewcząt schowała sobie do torby na pamiątkę. Obrzuciły ją grubymi kijami – relacjonuje pani Monika, matka nastolatki.

– Często zachowania nastolatek są impulsywne, kompletnie nieprzemyślane, idiotyczne wręcz, podejmowane pod wpływem grupy. A ta grupa rówieśnicza, podkreślmy, jest dla nastolatków najważniejszą grupą odniesienia – mówi Monika Chlebicz, rzecznik rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

– Zadaniem policji w takich sytuacjach jest zebranie materiału dowodowego, poczynienie ustaleń i przekazanie sprawy do sądu rodzinnego. Jego zadaniem jest między innymi ustalenie, czy czyn karalny, którego dopuściły się nastolatki, jest jednorazowym wydarzeniem, czy sytuacją głębszą.

Po raz kolejny mamy do czynienia z brutalnością wśród nieletnich. Co jest jeszcze bardziej niepokojące, najczęściej agresywne nastolatki nagrywają swoje haniebne czynny by pochwalić się nimi przed znajomymi.

Poniżej nagranie.

