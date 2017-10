To już nawet nie są zwyrodnialcy. Transmitowali w sieci jak gwałcą dwuletnie dziecko

Brytyjska para – Sarah Gotham i Craig Forbes, została skazana łącznie na 17 lat więzienia za gwałt na 2-letnim dziecku. Swój ohydny wyczyn transmitowali do amerykańskiej pedofilki.

Zwyrodnialcy najpierw odurzyli 2-letnią dziewczynkę i nadali jej pseudonim „śpiąca królewna”.

Potem zaczęli gwałcić. To co robili, transmitowali przez Skype do amerykańskiej dewiantki Kori Ellis.

Cała sprawa wyszła na jaw gdy amerykańska pedofilka została aresztowana przy okazji innej sprawy – dotyczącej produkowania przez nią dziecięcej pornografii.

W trakcie śledztwa opowiedziała swoich kontaktach z pedofilami z Anglii. Do Wielkiej Brytanii wraz ze zboczoną Amerykanką poleciało 4 agentów FBI, by wraz z policją brytyjską na miejscu zidentyfikować dwoje zwyrodnialców i zeznawać przeciwko nim w sądzie.

Cała trójka poznała się na internetowym czacie, gdzie trafili na siebie po wpisywaniu słów „pedo” i „pedofil”. Najpierw „tylko” wymieniali się obrazkami. Potem zaczęli się umawiać na wspólne pogaduszki przez Skype.

Zboczeńcom znudziły się jednak tylko transmisje zabaw z fetyszami i postanowili zrobić coś wyjątkowo ohydnego.

Zboczona Brytyjka, która brała większy udział w wykorzystywaniu dziewczynki spędzi w więzieniu 9 lat, a jej partner 8.

