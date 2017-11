To już pewne! Trzaskowski i Jaki będą konkurować o fotel prezydenta stolicy. Ostry komentarz Jakiego na Twitterze

Lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna ogłosił dziś, że zwróci się do władz PO o akceptację jego kandydatury.

45-letni poseł Trzaskowski ma być kandydatem PO na prezydenta Warszawy w przyszłorocznych wyborach samorządowych.

– Po akceptacji przedstawimy tą kandydaturę do zarządu krajowego partii – zaznaczył Grzegorz Schetyna, przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

– PO jako największa partia opozycji wie, że wszystko zależy do nas. – Warszawa to stolica. Jest miastem nie tylko największym i stołecznym, ale także miastem sukcesu, miastem europejskim – dodał Schetyna.

Sam kandydat partii opozycyjnej tak odnosi się do swojej przyszłej prezydentury: – Nie można oddać Warszawy w ręce PiS. Warszawa potrzebuje zmian.

– Mnie denerwuje to, co każdego warszawiaka: oddawanie kamienic, które zaczęło się w 2002, korki, to, jak wygląda centrum. Dlatego kandyduję – powiedział Rafał Trzaskowski.

Na Twitterze kandydaturę na prezydenta stlolicy Rafała Trzaskowskiego zdążył już skomentować sam jego kontrkandydat Patryk Jaki, który stwierdził: – „Warszawa przez duet Hanna Gronkiewicz-Waltz – Rafał Trzaskowski zaczęła się na świecie kojarzyć „jako zielona wyspa dla mafii i złodziei”. Dodał, że kandydatura Trzaskowskiego na prezydenta stolicy, to walka o „czwartą kadencję” Gronkiewicz-Waltz.

Dodajmy, że Patryk Jaki całkiem niedawno sam też skomentował liczne pogłoski na temat swojego udziału w zbliżających się wyborach.

– W tej chwili koncentruję się na tym, by zwrócić majątek miastu Warszawa, który został rozgrabiony i dość skutecznie udaje mi się to robić – powiedział Jaki.

– Człowiek się zastanawia, czy nie chciałby kontynuować tej pracy z punktu widzenia władzy wykonawczej samorządowej – przyznał minister.

– Mieszkam w Warszawie od lat, moje dziecko chodzi tu do przedszkola. Oprócz tego złodziejstwa reprywatyzacyjnego również jestem zdenerwowany tym, jak zarządza się tym miastem. To miasto jest teraz pełne ideologii w zarządzaniu, ideologii która jest skoncentrowana na tym, by tępić ludzi, którzy jeżdżą samochodem – dodał wiceminister sprawiedliwości.

Jaki podkreślał, że jest przekonany, iż Warszawą można lepiej zarządzać, a miasto może lepiej wykorzystywać np. potencjał ludzi młodych i kreatywnych, którzy mieszkają w stolicy.

Wśród ewentualnych kandydatów Zjednoczonej Prawicy (Jaki jest politykiem Solidarnej Polski) na stanowisko prezydenta Warszawy, wymienia się też Stanisława Karczewskiego.

źródło: PAP