To miał być największy okręt w dziejach. Lotniskowiec zbudowany… Z LODU. Niesamowity projekt z czasów II wojny światowej

W czasie II wojny światowej Wielka Brytania pracowała nad projektem gigantycznego lotniskowca, który miałby zostać zbudowany… z lodu. Niesamowity projekt przeszedł pozytywnie wszystko testy, a nie został zrealizowany tylko dlatego, że wojna chyliła się ku końcowi, a drewno potrzebne do wykonania okrętu okazało się za drogie. Zgodnie z planami lotniskowiec Habakkuk miał być największym okrętem swoich czasów.

Potrzeba matką wynalazków. Gdy w czasie wojny Brytyjczykom zaczęło brakować materiałów na produkcję kolejnych okrętów, na zaskakujący pomysł wpadł Geoffrey Pyke, dziennikarz, inżynier, wynalazca i weteran I wojny światowej, oddelegowany do Kwatery Głównej Operacji Połączonych w Stanach Zjednoczonych.

Pyke miał rozwiązać problem zapewnienia powietrznego wsparcia dla konwojów przemierzających Atlantyk. Na początku ekscentryczny Brytyjczyk myślał o przyczepieniu wielkich silników do gór lodowych, które miałyby się zmienić w wielkie bazy lotnicze pływające po morzach. Barierą nie do przejścia okazała się być jednak temperatura, która po prostu uniemożliwiłaby bazom poruszanie się po wodach.

Pyke się jednak nie poddał i już wkrótce wpadł na nowy pomysł. Rozwiązaniem problemu okazała się mieszanka zwana pykretem, złożona w 86 proc. z wody i 14 proc. z trocin. Pykret po zamarznięciu stawał się niezwykle trwały i mógł się poszczycić wytrzymałością zbrojonego betonu.

Wkrótce zresztą zaprojektowany ulepszoną wersję materiału złożoną z wody i sprasowanych gazet.

Nowy materiał był nie tylko wytrzymały na pociski (aby zrobić na nim jakikolwiek ślad, trzeba było strzelić z odległości 10 metrów).

Po przeprowadzeniu obliczeń, zbudowano wstępny model, który przeszedł pomyślnie wszystkie testy (a był testowany latem). Projekt budowy lotniskowca przedstawiono Churchillowi, który miał się podobno odnieść do niego z wielkim entuzjazmem. Lotniskowiec miał być ogromny, zgodnie z planami miał przewyższać wszystko, co do tej pory stworzyła ludzkość. Zgodnie z planami okręt miał być w pełni uzbrojony oraz posiadać grupę lotniczą złożoną z 300 okrętów.

Niestety, Brytyjczycy uznali, że koszty pozyskania drewna wymaganego do produkcji pykreru są zbyt duże i w związku z tym, że wojna chyliła się ku końcowi zrezygnowano z budowy okrętu.

Na poniższym szkicu można zobaczyć jak prezentowałby się Habakkuk w porównaniu z ówczesnym lotniskowcem oraz pancernikiem.



źródło: gadzetomania.pl, facebook.com/ZbytPoinformowani

