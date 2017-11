To Obywatele RP potrafią. Jak zaorać się w 40 sekund. „Mój ojciec był sędzią w czasach komuny i codziennie pękało mu serce…” [VIDEO]

Oto poradnik, jak zaorać się w 40 sekund. Podczas wczorajszego pierwszego czytania w Sejmie projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa Obywatele RP zorganizowali protest przed budynkiem parlamentu. Oczywiście tłumów przed sejmem nie było, ale za to były bardzo dowcipne występy „obrońców demokracji”.

Jedna z Pań powiedziała np: „Mój ojciec był sędzią w czasach komuny i codziennie pękało mu serce, kiedy musiał iść do roboty.” Nagranie z tym łamiącym serce przekazem poniżej.

Pani w niechlujnym stroju wygłosiła płomienne przemówienie, które brzmi tak:

-„To jest czas walki o godność, nie tylko o jakieś tam sądy, o których nie wiecie, co za chwilę będzie oznaczać jeżeli Prawo i Sprawiedliwość położy na nich łapę.”

–„Ja wiem, mój ojciec był sędzią w czasach komuny i codziennie pękało mu serce, kiedy musiał iść do roboty, aż umarł jak miał 50 lat.”

-„Teraz ja idę do pięćdziesiątki i stanę po tej same stronie, po której stał mój stary.”

I co tu można komentować? Dobrze spuentował jej wystąpienie jeden z internautów. „Tatuś płakał jak skazywał”.

Poniżej nagranie:

Oto jak na ten występ zareagowali internauci.

