To są różne historie. Kobieta tuż po studiach, policjant po służbie, samotna matka czworga dzieci i wiele innych. Zidentyfikowano ofiary napastnika z Las Vegas

W niedzielę wieczorem w Las Vegas doszło do zamachu, dokonanego przez byłego wojskowego, 64-letniego Stephena Paddocka. Zajście miał miejsce w tzw. gun free zone, gdzie nikt nie miał broni, dzięki czemu mężczyzna mógł strzelać do ludzi jak do kaczek.

Teraz opublikowano listę zidentyfikowanych dotychczas ofiar, które zginęły w ataku:

Charleston Hatefield – 34-letni policjant po służbie ;

Sonny Melton – 29-letni pielęgniarz ;

Adrian Murfitt – 35-letni rybak ;

Denise Burditus – 50-letnia kobieta, zawód nieokreślony ;

John Phippen – ojciec pięciorga dzieci ;

Sandy Casey – nauczycielka w szkole specjalnej ;

Chris Roybal – 28-letni weteran marynarki USA ;

Thomas Day Junior – 54-letni budowniczy, ojciec czwórki dzieci ;

Hannah Ahlers – 35-letnia matka trójki dzieci ;

Angie Gomez – dwa lata temu ukończyła politechnikę w Kalifornii ;

Jennifer Topaz Irvine – prokurator z San Diego ;

Jessica Klymchuk – 28-latka z Kanady, samotna matka czwórki dzieci ;

Rhonda Lerocque – pracownica firmy projektanckiej ;

Jordan Mcildoon – 23-latek z Kanady, pomocnik mechanika ;

Rachel Parker – technik policyjny ;

Jenny Parks – nauczycielka z Kalifornii ;

Quinton Robbins – 20-letni student i pracownik lokalnych wwładz ;

Lisa Romero-Muniz – pracownica szkoły średniej ;

Bailey Schweitzer – 20-letnia studentka z Kalifornii ;

Susan Smith – 53-letnia pracownica szkoły podstawowej ;

Neysa Tonks – pracownica firmy technologicznej, matka trzech synów.

Warto przeczytać: Sensacyjna relacja z Las Vegas. „45 minut przed masakrą kobieta w pierwszym rzędzie powiedziała, że wszyscy zginiemy dzisiaj wieczorem” [VIDEO]

Źródło: Reuters/TVN24