To są szaleńcy! Dla zabawy skoczyli do rzeki z dachu jadącego pociągu [VIDEO]

Pijącym piwo w pubie nad Tamizą ludziom stanęły serca, gdy zobaczyli dwóch młodych ludzi skaczących do rzeki z dachu jadącego po moście pociągu.

Do incydentu doszło w okolicy londyńskiego Heron Quays. Młodzieńcy skoczyli do rzeki, po czym, zanim namierzyła ich policja, dopłynęli do brzegu i uciekli. Całą akcję filmowali w tym czasie ich koledzy.

Film został umieszczony na youtunbowym koncie znanego z takich wyczynów Rikke Brewera, który zresztą sam brał udział w skoku (skakał jako drugi). Na video widać dokładnie, jak na stacji kolejki DLR młodzi ludzie wchodzą na jej dach, jadą na stojąco, a potem, po dotarciu na most, skaczą jeden po drugim.

Video opatrzone zostało ostrzeżeniem – nie próbujcie tego w domu.

