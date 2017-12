To uzależnienie już niedługo będzie chorobą psychiczną! Może dotyczyć milionów osób

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała uzależnienie od gier komputerowych za chorobę psychiczną. Jednak osoba, u której zostanie zdiagnozowana przypadłość będzie musiała charakteryzować się szeregiem cech.

Uzależnienie od gier komputerowych ma zostać uznane przez WHO za jednostkę chorobową już w 2018 roku. Żeby gracz mógł zostać uznany za chorego uzależnienie będzie musiało trwać co najmniej rok. Poza tym osoba taka musi traktować gry komputerowe jako najwyższą wartość w swoim życiu.

Jeżeli gracz będzie oddawał się swojej pasji mimo świadomości jak jest ona szkodliwa dla jego życia, mimo to będzie w stanie się kontrolować to nie zostanie uznany za uzależnionego.

„Decyzja WHO spotkała się z krytyką środowiska graczy, którzy uważają, że ich zajęcie to tylko hobby. Niektórzy natomiast traktują to jako zwykłą pracę, która pozwala im zarabiać na życie” – czytamy na wmeritum.pl.

Krytycznie do pomysłu WHO odnoszą się też rodzice, którzy zauważają, iż pominięci zostali najmłodsi, a to przecież oni są najbardziej narażeni na tę przypadłość.

Źródło: o2.pl