To video z Polski podbija dziś światowe media. Błyskawiczna kara dla złodzieja z Lublińca [VIDEO]

To video opublikowały na swoich stronach internetowych największe światowe media, w tym brytyjski The Sun. Komentarze są jednoznaczne: masz chłopie to, na co zasłużyłeś.

Ubrany w dresy złodziej zaczął rozbijać witrynę jednego ze sklepów w Lublińcu nie zwracając uwagi na zamontowaną przy nim kamerę. Jak zeznał później właściciel obiektu, był to już drugi taki przypadek w wykonaniu tego samego dresiarza. Poprzednio zniszczył on witrynę sklepu 9 września, ale mimo to nie został zatrzymany.

Bazkarność rozzuchwaliła złodzieja do tego stopnia, że postanowił powtórzyć swój wyczyn dwa tygodnie później. W biały dzień zaczął kopać w szklaną witrynę, aż zniszczył ją całkowicie. Przechodzący obok mężczyzna zwrócił uwagę wandalowi, a wtedy ten rzucił się do niego „z łapami”. Do bójki nie doszło, przechodzień wycofał się i z bezpiecznej odległości zaczął dzwonić na policję.

Interwencja jak się okazało nie była konieczna. Spłoszony przez kogoś złodziej (może był to patrol policji) rzucił się do ucieczki – prosto pod koła nadjeżdżającego samochodu. Z obrażeniami głowy i nóg został przewieziony do szpitala.

Zobacz też: „Smartfon zombie” wchodzi prosto pod tramwaj. Dramatyczny wypadek ma oczach ludzi [UWAGA – DRASTYCZNE VIDEO]

Zobacz też: Dżihadyści chcieli zrobić propagandowy film. Nagrali własną śmierć [VIDEO]

Zobacz też: PILNE! Dramatyczne chwile na trasie warszawskiego maratonu. Na pół kilometra przed metą liderka pada jak trup [VIDEO]