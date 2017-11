Transfer dokonany. Wolność w Sejmie! Jacek Wilk pierwszym posłem partii

Partia Wolność w Sejmie! Poseł Jacek Wilk przeszedł do Wolności Janusza Korwin-Mikkego

„Nasze środowisko wychowało wielu zdolnych wolnościowców. Część z nich próbowała walczyć o zmianę systemu w ramach ugrupowań odległych od idei wolnorynkowej. To jednak okazało się niemożliwe i teraz wracają do nas. Członkowie KUKIZ’15, mimo licznych zalet tego klubu, w sprawach wolnego rynku przegłosowywali swoich wolnościowych kolegów.

Tak było m.in. z pomnikiem socjalizmu – programem 500+, za którym niestety głosowało większość posłów klubu. Jeden z jego ostatnich wolnościowców – poseł Jacek Wilk, przechodzi do Wolności Janusza Korwin-Mikkego.

Partia Wolność jest więc oficjalnie Sejmie! Liczymy, że dzięki temu będzie o nas coraz głośniej, a nasz pierwszy poseł przyciągnie pozostałych i utoruje partii drogę do Sejmu przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi. Przeciwko Wolności bowiem zawsze działają siły, które chcą nas rozbić. Siły, które chcą wciągnąć nas w machinę systemu, z którym przecież chcemy walczyć. Odsunięcie od siebie tych sił i odzyskanie posła z sercem po stronie wolności jest dużym krokiem do przodu”.

Takie oświadczenie złożył na facebooku Partii Wolność wiceprzewodniczący partii Konrad Berkowicz

Jacek Wilk jest adwokatem i ekonomistą. W 2015 r. startował w wyborach na prezydenta Polski zajmując 10 miejsce i zdobywając ok. 70 tys. głosów. Wilk jest zwolennikiem zmiany konstytucji w kierunku zwiększenia roli prezydenta. Do najważniejszych postulatów posła należy zaliczyć żądanie obniżenie podatków.

Jest zwolennikiem zniesienia PIT w ogóle. Drugim ważnym dla posła polem działalności jest umocnienie rodziny, poprzez ochronę małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny oraz przez usunięcie ingerencji biurokracji w wychowanie i edukację dzieci. Zwolennik ilościowej redukcji urzędniczej kasty oraz ograniczenia liczby ministerstw, agencji rządowych oraz liczby parlamentarzystów.

