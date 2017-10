Trump ma dość. „Tylko jedno zadziała. Stany Zjednoczone zniszczą Koreę Północną, jeśli okaże się to konieczne”

Prezydent USA Donald Trump oświadczył w sobotę, że w stosunkach z Koreą Północną „tylko jedno zadziała”, gdyż rozmowy z reżimem w Pjongjangu poprzednich amerykańskich administracji nie przyniosły rezultatów.

-„Prezydenci i ich rządy rozmawiają z Koreą Północną od 25 lat, zawierano porozumienia, płacono wielkie pieniądze” – napisał Trump na Twitterze.

Czytaj też: Dla wielu jest bohaterem popkultury. Prawda o tym komunistycznym zwyrodnialcu jest inna niż medialny wizerunek. „Czerpał radość z widoku cierpiących ludzi”

– To nie zadziałało, porozumienia były naruszane nim wysechł na nich atrament, czyniono durniów z negocjatorów USA. Przykro mi, lecz tylko jedno zadziała”.

Prezydent nie wyraził się jaśniej, co ma na myśli. Wcześniej – jak przypomina Reuters – Trump zapowiadał, że Stany Zjednoczone zniszczą Koreę Północną, jeśli okaże się to konieczne w celu obrony siebie i swych sojuszników.

Prezydent Stanów Zjednoczonych nie pierwszy raz na Twitterze nawiązuje do Korei Północnej. W połowie września zdradził, że rozmawiał przez telefon z Moon Jae-inem, prezydentem Korei Południowej.

-„Spytałem go, jak się ma Rocket Man (człowiek rakieta – red.)” – poinformował prezydent USA.

Było to dowcipne określenie Kim Dzong Una. Słowa Trumpa były nawiązaniem do częstych prób balistycznych przeprowadzanych w ostatnim czasie przez Pjongjang.

Presidents and their administrations have been talking to North Korea for 25 years, agreements made and massive amounts of money paid……

…hasn't worked, agreements violated before the ink was dry, makings fools of U.S. negotiators. Sorry, but only one thing will work!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2017