Trump nie będzie już rozmawiał z Koreą Północną. „Potrzebne jest wspólne działanie w celu wyeliminowania zagrożenia”

Donald Trump na Twitterze oświadczył, że „rozmowy nie są odpowiedzią” w relacjach z Koreą Północną. Prezydent USA domaga się od wspólnoty międzynarodowej kolektywnego działania, które dobije reżim Kim Dzong Una.

USA rozmawiały z Koreą Północną i płaciły im pieniądze przez 25 lat. Rozmowy nie są odpowiedzią (na działania reżimu)! – napisał w środę na TT Trump. Post jest odpowiedzią na zuchwałą próbę rakietową Pjongjangu przeprowadzoną w poniedziałek nad terytorium Japonii.

Stany Zjednoczone domagają się „wspólnego działania” w celu zniwelowania zagrożenia ze strony Korei Północnej.

Robert Wood wysłannik Donalda Trumpa wezwał do wspólnego działania ze strony społeczności międzynarodowej, w celu zmuszenia Korei Północnej do rezygnacji z prowadzenia programów nuklearnych i rakietowych.

Przemawiając w Genewie, powiedział swoim międzynarodowym odpowiednikom, że pełne egzekwowanie sankcji ONZ przeciwko Pyongjangowi przez wszystkich członków „wywrze maksymalny nacisk, aby doprowadzić Koreę Północną do respektowania założeń wspólnoty międzynarodowej”.

Kim Dzong Un wystrzelił w poniedziałek kolejną rakietę (lub rakiety – informacja o kilku rakietach nie została potwierdzona) w kierunku Japonii. Premier kraju kwitnącej wiśni potwierdził, że rakieta naruszyła przestrzeń powietrzną jego państwa.

Największa stacja telewizyjna Japonii NHK zweryfikowała następnie tę informację, podając, że pocisk przeleciał „ponad Japonią”, mijając jej terytorium. Nie ma informacji, aby Japonia próbowała strzelać do rakiety.

The U.S. has been talking to North Korea, and paying them extortion money, for 25 years. Talking is not the answer!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2017