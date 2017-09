Trump obcina dotacje dla ONZ! „Mogliby rozwiązać wiele problemów świata, ale nie robią tego, bo są biurokratami”

Prezydent Donald Trump wezwwał ONZ, przemawiając przed Zgromadzeniem Ogólnym, do tego by była bardziej odpowiedzialna i reagowała ze skuteczną siłą, na rzeczy które zagrażają pokojowi na świecie. Jego zdaniem niektóre państwa powinny „iść do diabła”.

Niektóre części świata są w konflikcie, a niektóre państwa powinny iść do diabła – powiedział Trump, przemawiając na forum ONZ.

Wskazywał też na bierność biurokratów z ONZ. Potężni ludzie w tym pomieszczeniu, pod kierownictwem i auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych, mogą rozwiązać wiele złożonych problemów – mówił.

Amerykanie mają nadzieję, że pewnego dnia ONZ może być znacznie bardziej odpowiedzialnym i skutecznym adwokatem ludzkiej godności i wolności na całym świecie – dodawał Prezydent USA.

Trump podjął także bardzo ważną decyzję dotyczącą obcięcia finansowania ONZ przez Stany Zjednoczone. Żaden naród nie powinien dzielić nieproporcjonalnego ciężaru, nie powinien mieć nieproporcjonalnie dużego udziału militarnie czy finansowo – argumentował.

Trump w swoich wcześniejszych słowach mówił, że ONZ nie osiągnęła pełnego potencjału przez biurokrację i zarządzanie. Teraz dodawał, że finansowanie może zostać przywrócone w pełni, jeżeli ONZ stanie się efektywniejsze i będzie „dobrą inwestycją”.

Prezydent USA od dawna wskazywał, że ONZ jest organizacją nieskuteczną, leniwą i prowadzoną niedbale.

