Trump obiecuje klasie średniej niższe podatki. „Mamy jedną na pokolenie szansę, aby przeprowadzić prawdziwą reformę dla wszystkich ciężko pracujących Amerykanów”

Prezydent Donald Trump, występując w środę na wiecu w Springfield w stanie Missouri, przedstawił ogólne założenia planu reformy systemu podatkowego jaki zamierza przedstawić w Kongresie. Plan zakłada m.in. zmniejszenie opodatkowania klasy średniej.

Donald Trump, podbudowany dobrymi ocenami jego poczynań po katastrofalnym w skutkach huraganie Harvey, występując w środę w fabryce urządzeń wentylacyjnych Loren Cook Co., z nutą groźby w głosie ostrzegł, że „nie chciałby, aby Kongres go rozczarował”.

Administracja Trumpa, która mimo kontroli Białego Domu i obu izb amerykańskiego przez tę samą partię, Partię Republikańską, nie była w stanie doprowadzić do realizacji podstawowej obietnicy Trumpa, jaką było zniesienie i zastąpienie systemu opieki medycznej „Obamacare”, ma nadzieję, że reforma skomplikowanego systemu podatkowego będzie zadaniem prostszym.

Donald Trump, który w ubiegłorocznych wyborach prezydenckich w poważnej mierze uzyskał poparcie amerykańskiego biznesu obietnicą reformy liczącego obecnie 70 tys. stron (w 1913 roku liczył tylko 400 stron) kodeksu podatkowego, podczas wystąpienia w Springfield, nie podał zbyt wielu nowych szczegółów planowanej reformy podatków, koncentrując się głównie na czterech celach, jakimi powinna ta reforma zaowocować:

– kodeksem podatkowym prostym i zrozumiałym dla podatników,

– system podatkowym, który zwiększy globalną konkurencyjność amerykańskiej gospodarki,

– redukcją ciężaru podatkowego dla klasy średniej,

– nakłonieniem wielkich amerykańskich korporacji do sprowadzenia do kraju „chomikowanych” obecnie za granicami dochodów szacowanych na ok. 2,7 bln USD.

„Mamy jedną na pokolenie szansę, aby przeprowadzić prawdziwą reformę podatków dla wszystkich ciężko pracujących Amerykanów” – powiedział Trump w Springfield.

Plan Trumpa przewiduje zmniejszenie opodatkowania dochodów przedsiębiorstw prywatnych, z obecnych 35 procent (wyższych niż w innych krajach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – OECD) do 15 procent.

Amerykański prezydent, zdaniem komentatorów, celowo wybrał na rozpoczęcie batalii o przyjęcie przez Kongres reformy podatkowej, moment, kiedy cały kraj stoi przed wyzwaniem, jakim będzie powrót do normalności z po katastrofie spowodowanej huraganem Harvey.

Amerykanie w obliczu katastrofy i zagrożenia zawsze jednoczą się wokół prezydenta, który jest symbolem jedności i gwarancją bezpieczeństwa.

Może właśnie zdając sobie sprawę z olbrzymiej szansy jaką obecny okres stwarza na zjednoczenie Amerykanów, w przemówieniu 45. prezydenta USA w Springfield było więcej współczucia i troski o Amerykanów, którzy najbardziej ucierpieli z powodu huraganu Harvey, a o wiele mniej – w porównaniu z jego wystąpieniem poprzedniego dnia, we wtorek w mieście Corpus Christi w Teksasie – pochwał dla kierujących akcją ratunkową i przechwałek, że „operacja powrotu do normalności będzie lepsza niż kiedykolwiek w przeszłości”.

„Wspólnie przetrwamy i zwyciężymy [..] Wszystkim tym, którzy ucierpieli z powodu tego huraganu chciałbym powiedzieć, że jesteśmy razem z nimi i modlimy się za nich na każdym kroku” – zapewnił prezydent Trump w środę.

Symboliczne było także miejsce wystąpienia prezydenta: fabryka urządzeń wentylacyjnych Loren Cook Co. w Springfield, nieopodal historycznej, międzystanowej drogi nr 66 (Route 66), która jest także znana jako „Główna Ulica Ameryki”.

Fox News/PAP/ Wolność24