Trump zaatakuje Koreę Północną? Niepokojące słowa prezydenta USA po próbie nuklearnej Kima

Pytany przez dziennikarzy, czy USA zaatakują Koreę Płn. po jej najnowszej próbie nuklearnej, prezydent Donald Trump odparł: „Zobaczymy”. Napisał też na Twitterze, że USA mogą zerwać wymianę handlową z państwami, które prowadzą interesy z Pjongjangiem.

Wcześniej w niedzielę prezydent skrytykował ugodową politykę Korei Południowej wobec Pjongjangu i napisał na Twitterze: „Oni rozumieją tylko jedno!”.

-„Korea Północna jest państwem zbójeckim, które stało się wielkim zagrożeniem i źródłem zakłopotania dla Chin” – napisał Trump, dodając, że Pekin „próbuje pomóc, ale z niewielkim powodzeniem„. Chiny są największym partnerem handlowym Korei Północnej.

AP podkreśla, że jest to pierwsza próba nuklearna, z którą musi sobie poradzić administracja Trumpa; inne agencje podkreślają, że dziwne jest, iż mimo powagi sytuacji prezydent komentuje test broni nuklearnej na Twitterze.

Sekretarz stanu Rex Tillerson prowadzi w niedzielę rozmowy z szefami dyplomacji państw azjatyckich, a minister finansów USA Steve Mnuchin poinformował wcześniej, że przygotowuje projekt nowego „pakietu sankcji” wymierzonych w Koreę Płn.

Dodał, że rekomenduje prezydentowi całkowite zablokowanie sankcjami wymiany handlowej z Koreą Północną.

Północnokoreańskie media podały w niedzielę, że „całkowitym powodzeniem” zakończyła się przeprowadzona przez Pjongjang próba bomby wodorowej przeznaczonej do instalowania na międzykontynentalnych pociskach balistycznych (ICBM).

Kilka godzin wcześniej odnotowano silne wstrząsy sejsmiczne na terytorium Korei Północnej.

